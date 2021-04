Duitsland wijst Nederland aan als hoogrisicogebied

Nederland is hoogrisicogebied: reizigers moeten negatieve test tonen bij binnengaan Duitsland

Wie de grens naar Duitsland wil oversteken, moet vanaf dinsdag een negatieve coronatest kunnen laten zien. Onze Oosterburen scherpen na Pasen de regels aan vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in ons land.

Voor grenswerkers geldt een uitzondering en er komen vooralsnog geen strengere grenscontroles. Wel mag de politie mensen staande houden voor controle. Ook moeten mensen hun reis van te voren online aanmelden via een speciale website.

Van risicogebied naar hoogrisicogebied

Nederland stond in Duitsland al te boek als risicogebied, maar vanaf dinsdag geldt dat ons land hoogrisicogebied is. Een negatieve testuitslag was al verplicht voor reizigers vanuit Nederland, maar reizigers hoefden pas na 48 uur een testuitslag te laten zien. Vanaf dinsdag krijgen we te maken met strengere regels. Mensen moeten meteen een negatieve testuitslag kunnen laten zien.

Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, maakte zondag bekend dat Duitsland Nederland aanmerkt als een hoogrisicogebied. Dat gebeurt als er meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn in zeven dagen. Nederland is het vierde buurland van Duitsland dat een hoogrisicogebied is. Eerder kregen Tsjechië, Frankrijk en Polen ook al te maken met strengere regels voor mensen de grens over willen.

Niet de grens over tijdens Pasen

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen om in ieder geval tot en met 15 mei niet naar het buitenland te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Premier Rutte en Armin Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen riepen mensen eerder deze week op om tijdens Pasen niet de grens over te reizen. Ze stelden samen een verklaring op waarin staat dat de situatie een uitdaging is omdat er in de grensregio grote maatschappelijke en economische verbondenheid is. „Laten we met begrip voor elkaar en met verantwoordelijk gedrag ervoor zorgen dat dit jaar het begin van het einde van de pandemie wordt ingeluid”, verklaarden allebei de premiers.

Eerder werd ook bekend dat scholieren in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zich voortaan verplicht moeten testen voor ze naar school gaan. Ongeveer een op de vijf leerlingen weigert dat tot nu toe. De deelstaatregering in Düsseldorf besloot daarom dat leerlingen zich verplicht twee keer per week moeten testen. Ook andere deelstaten zijn hiermee bezig.