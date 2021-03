Verenigd Koninkrijk wil niet twee, maar drie prikken geven aan de bevolking

Niet een of twee prikken met een coronavaccin, maar zelfs drie. Dat is de Britse regering van plan voor haar inwoners. Met zo’n derde vaccinatie is de bevolking namelijk nóg beter beschermd tegen het coronavirus en de mutaties daarvan. En net zoals met het ‘normale’ vaccineren, houden ze ook hierbij een hoog tempo aan. Al vanaf september zouden de eerste 70-plussers zo’n „boostervaccin” kunnen krijgen.

Dat zei Nadhim Zahawi, de minister die belast is met vaccinatiezaken, vandaag in de Daily Telegraph. Ook zorgpersoneel en bepaalde risicopatiënten komen als eerste aan de beurt.



"to protect them from new variants …The first booster doses will go to people in the top four priority groups for the original vaccine rollout, which include those aged over 70 as well as front-line NHS and social care workers. #cdnpoli pic.twitter.com/Q3pRmcYgUE — Norman Spector (@nspector4) March 27, 2021

Drive-through vaccinatiecentra

Tegen de herfst zullen er zo’n acht verschillende coronavaccins beschikbaar zijn, verwacht Zahawi. En daarbij worden binnenkort drive-through vaccinatiecentra geopend, waarbij mensen in hun auto kunnen worden gevaccineerd. Zo hoopt de minister vooral jongeren te overtuigen om zich te laten vaccineren als ze aan de beurt zijn.

Eind juli hebben alle volwassenen die dat willen minstens één dosis van een coronavaccin ontvangen. In ons land, zo zegt Hugo de Jonge, is dat in begin juli al. In het VK zijn tot nu toe 30 miljoen mensen geprikt, meer dan de helft van alle volwassenen in het land. Drie miljoen mensen zijn na twee prikken optimaal beschermd.

Vaccin-deal tussen EU en VK

En nog meer vaccinatie-nieuws uit Groot-Brittannië: dat land en de Europese Unie staan op het punt een deal te sluiten over de vaccins. Die deal moet voorkomen dat EU-landen de export van coronavaccins naar Groot-Brittannië kunnen blokkeren. Dat meldt de Britse krant The Times vandaag. De deal zou nog dit weekend worden gemaakt.

Als deze deal gesloten wordt, kan de EU niet meer dreigen met een verbod op de export van vaccins van fabrikant Pfizer/BioNTech naar Groot-Brittannië. In ruil voor die belofte ziet Groot-Brittannië af van een bestelde levering van AstraZeneca-vaccins die op lange termijn vanuit Nederland zou worden geëxporteerd.

De levering van de vaccins vanuit Groot-Brittannië aan de EU zorgt voor flink wat ergernissen tussen Londen en Brussel. Zo zou volgens de Britse premier Boris Johnson een Nederlandse farmaceutische fabriek AstraZeneca-vaccins moeten maken voor de Britten. Maar volgens de EU is dat niet zo.

Ook is de EU van mening dat juist Groot-Britannië sneller over de brug moet komen met vaccins, en meer doses moet leveren. Dat is onder meer om te helpen compenseren voor de vertraagde leveringen van fabrikant AstraZeneca. AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken.