Chauvin op alle punten schuldig aan dood Floyd: ‘Dit is historisch’

De witte ex-agent Derek Chauvin is schuldig aan de dood van de zwarte George Floyd. Een jury is tot dat oordeel gekomen in het proces tegen Chauvin in de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota). Chauvin stond terecht voor drie aanklachten, van moord tot het minder zware doodslag. Hij werd aan alle drie schuldig bevonden. Op social media reageren mensen op elk hun eigen wijze.



Een rechter zal over acht weken de straf bepalen. Op de zwaarste aanklacht staat veertig jaar cel. De verdediging kan in beroep gaan.

Familie George Floyd

Het is een keerpunt in de geschiedenis dat de witte ex-agent Derek Chauvin schuldig, die in oktober nog op borgtocht werd vrijgelaten, is bevonden aan de dood van George Floyd, meent de advocaat van de nabestaanden van het Afro-Amerikaanse slachtoffer.

„Schuldig!”, schreef jurist Ben Crump op Twitter na het vonnis van de jury dat Chauvin schuldig is aan alle aanklachten in het proces, waarin de ex-agent terechtstond voor de dood van Floyd na diens hardhandige arrestatie. Eindelijk gerechtigheid voor de familie, aldus de advocaat verder: „Gerechtigheid voor zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika!”

Ook op social media overheerst opluchting en Chauvin is af en aan trending. „Blij is een raar woord in deze, want een man kwam om het leven. Maar wat goed dat er iemand verantwoordelijk voor wordt gehouden! Een keerpunt in de geschiedenis”, schrijft iemand. Of in andere termen:



Al zijn er ook mensen die vragen om een beetje nuance:



Opluchting familie Floyd

Er was vooral opluchting na de uitspraak over Chauvin bij de familie van Floyd. Een van de broers van het slachtoffer, Philonise Floyd, noemde het vonnis gerechtigheid voor de Afrikaans-Amerikaanse mensen en de gekleurde mensen in de wereld. „Dit is historisch”, zei hij. Eerder had hij al gezegd dat “we vandaag weer kunnen ademen”, waarmee hij verwees naar de laatste woorden ‘ik kan niet ademen’ van zijn broer, toen Chauvin zijn knie ruim negen minuten op diens nek had gedrukt.

„Ik heb tranen van blijdschap. Ik ben zo emotioneel omdat geen enkele familie in de geschiedenis zo ver is gekomen”, zei een andere broer, Rodney Floyd. „We hebben een vonnis van schuldig op alle aanklachten gekregen. We hebben de kans gekregen op een rechtszaak en hebben die gepakt. Dit recht is er voor iedereen die in deze situatie heeft gezeten. Iedereen!”

Joe Biden over Chauvin

De Amerikaanse president Joe Biden noemt het vonnis in de zaak tegen Chauvin een grote stap voorwaarts in de mars naar gerechtigheid in de Verenigde Staten, maar ook een zeldzaam vonnis. Een jury verklaarde Chauvin in de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota) schuldig aan de dood van de zwarte man George Floyd op alle drie de aanklachten.

„Het was moord op klaarlichte dag en het trok de oogkleppen weg zodat de hele wereld het kon zien, het systemische racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie op de nek van gerechtigheid voor zwarte Amerikanen”, zei Biden.



De president riep het land op om zich als Amerikanen te verenigen en geweld te voorkomen. „Er zijn er die de rauwe emoties van het moment willen uitbuiten, extremisten die geen interesse hebben in sociale gerechtigheid. We kunnen hen niet laten slagen daarin.” Biden had eerder op de dag tegen de familie van de gedode zwarte man George Floyd gezegd dat hij opgelucht was met de uitspraak van de jury.

Biden met Kamala Harris

„Niemand moet boven de wet staan en het vonnis van vandaag onderschrijft die boodschap”, zei Biden. „Maar het is niet genoeg, we kunnen hier niet stoppen. Om echte veranderingen en hervormingen voor elkaar te krijgen, kunnen en moeten we meer doen om te voorkomen dat tragedies zoals deze weer gebeuren.”

De president had de zitting vanuit het Witte Huis gevolgd met vicepresident Kamala Harris. Hij noemde doelen over veiligheid en inclusiviteit die ervoor moeten zorgen dat zwarte en gekleurde mensen niet bang zijn voor hun contacten met de politie. Harris riep de Senaat op in te stemmen met de naar Floyd vernoemde wet. Die moet de politie hervormen en misdragingen van agenten in de toekomst voorkomen.