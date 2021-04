De Jonge: morgen beginnen we met Janssen, we blijven op koers

Nederland begint vanaf woensdag, morgen dus al, met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. Dat kondigde demissionair zorgminister Hugo de Jonge aan tijdens de persconferentie. Rutte vertelde over de eerste versoepelingen.

Hugo de Jonge begint het tweede gedeelte van de persconferentie met een kort verhaal over hoe blij mensen zijn als ze eenmaal die eerste prik hebben gehad, iets wat hij veel om zich hen hoort. „De opluchting spat door de telefoon. De meesten van ons kijken reikhalzend uit naar het vaccinatiemoment, vervolgt hij, waarna hij een paar punten over het vaccineren benoemt.



‘Spat het door de telefoon’

What the f*ckinatie, Hugo?#persco — Merel Morre (@MerelMorre) April 20, 2021

Vaccineren zestigplussers

Zoals dat deze week de mensen geboren in 1953 en 1954 een oproep krijgen, en na de zestigplussers zijn de mensen met „het syndroom van Down aan de beurt, en mensen met leukemie, onder anderen.” Vervolgens vertelt de Jonge over het Janssen-vaccin, waarmee nog niet werd geprikt, vanwege berichten over zeer ernstige bijwerkingen vanuit uit de Verenigde Staten

Janssen-vaccin

Het nieuws dat EMA over Janssen vanmiddag naar buiten bracht, betekent groen licht voor het vaccin. „De voordelen wegen op tegen de nadelen. Die bevinding is voor het kabinet genoeg om weer met het middel te prikken.” Hij zal, anders dan toen dezelfde bijwerkingen bleken op te treden bij AstraZeneca, geen advies vragen aan de Gezondheidsraad. „We starten morgen in ziekenhuizen en GGZ met het vaccin. En daarom blijven we op koers.”

De Jonge: prik voor prik

Dan volgen er wat getallen en percentages: er worden 9000 prikken per uur gezet en een kwart van de volwassenen heeft de eerste prik nu gehad. „We blijven op schema om iedereen per 1 juli te hebben gevaccineerd. Een mooi vooruitzicht.” Maar we moeten niet te vroeg juichen, als we dat al deden, „Versoepelen mag geen versloffen worden. Prik voor prik komt het normale leven dichterbij. Laten we ons tot die tijd optrekken aan de blije en opgeluchte berichten van mensen na hun eerste prik.”



