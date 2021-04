Schokkende dashcambeelden: shovel rijdt auto mét persfotograaf de sloot in

De persfotograaf die gisteren in Lunteren werd aangevallen, bedreigd en met auto in al de sloot in werd gekiept, heeft daar beelden van. Zijn dashcam stond aan tijdens het voorval. De beelden zijn schokkend, en dan met name door de doodsangst die de fotograaf en zijn vriendin uitstaan.

Te horen is hoe het stel 112 belt en ze smeekt met spoed te komen. Ook schreeuwt de persfotograaf op het begin dat zijn auto niet meer werkt, en hij dus niet weg kan. Dan komen er plots grote lichten op de auto af, en wordt de auto de sloot in geduwd.

„Tot ze zo’n 20 meter voor me waren, toen zag ik dat het een shovel was. Die heeft me met auto en al opgetild en even verderop weggezet. Met een wiel op de rand van de sloot. Daarna is de shovel weer naar achteren gereden. Toen kwamen die vier personen met stokken op de auto af en sloegen de ruiten stuk”, vertelde de persfotograaf eerder al.

Aangevallen persfotograaf: ‘Ik heb overal pijn’

Aan Omroep Gelderland deed de persfotograaf al zijn verhaal: „Ik ging er heen om foto’s te maken. Ik stond tegenover een oprit aan de andere kant van de Krommehoekseweg. Toen zag ik vier personen van het terrein afkomen. Die bedreigden me. Met doodsbedreigingen”, tekent Omroep Gelderland op uit de mond van Timothy. „Ik heb overal pijn, ik heb spierpijn, rugpijn. Mijn rug is beschadigd door glas van de autoruit. Ik kan dus ook nergens tegenaan zitten.”

Zijn vriendin, die met hem mee was, stond volgens de persfotograaf „doodsangsten uit”. Op het moment dat de melding van de autobrand binnenkwam, was het stel namelijk al op weg naar huis. „Normaal gaat ze nooit mee”, lichtte Timothy nog toe. Ook zegt hij dat hij bedreigingen inmiddels gewend is, maar dat dit „anders” voelde. Daarom ging hij terug de auto in, en deed hij de deuren op slot. Toen ging het dus mis en werd hij, samen met zijn vriendin in de auto, de sloot in geduwd.