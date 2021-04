OM neemt meer cash en crypto in en dit gebeurt er met die honderden miljoenen

Veel cash en cryptomunten zijn ‘afgepakt’ van criminelen, het afgelopen jaar. Meer dan in 2019, maar minder dan bijvoorbeeld in 2016. Voor het geld heeft het Openbaar Ministerie (OM) een bestemming.

Het OM en de opsporingsdiensten hebben afgelopen jaar meer contanten en cryptomunten in beslag genomen dan in 2019. In 2020 heeft het OM beslag gelegd op 303 miljoen euro. Dat was in 2019 nog 258,1 miljoen en het is ruim boven de doelstelling van 270 miljoen euro, meldt het Functioneel Parket vandaag.

Criminele winsten via strafzaken

Het gaat om criminele winsten die via strafzaken worden afgepakt en worden teruggegeven aan de slachtoffers. Daarnaast heeft het OM ook nog beslag gelegd op 184 miljoen euro op verzoek van andere landen.

De grootste stijging in 2020 zit in het beslag op contanten, van 61 miljoen in 2019 naar bijna 103 miljoen in 2020. Zo ontdekte de politie veel cash (10 miljoen euro) in verborgen ruimten in auto’s, maar ook in woningen waar criminelen zich schuilhielden werd vorig jaar veel meer contant gevonden en in beslag genomen. Overigens was het in de jaren ervoor nog veel meer, zo werd in 2016 400 miljoen afgepakt van criminelen.



„Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee”, legt het OM uit. „Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.”

OM en cryptomunten

Het OM heeft vorig jaar voor 8,2 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen in strafrechtelijke onderzoeken. Een forse stijging, in 2019 was dat nog 1,1 miljoen euro. „We zien een sterke stijging van bepaalde vormen van criminaliteit met misbruik van cryptomunten”, zegt Anita van Dis, landelijk officier van justitie witwassen en afpakken van het Functioneel Parket.

Witwassen moeilijker in coronatijd

Daarnaast is een recordaantal van 4042 witwasdossiers bij het OM binnengekomen, afkomstig van politie en de FIOD. Volgens Van Dis lijkt het erop dat criminelen in coronatijd moeilijker hun cash kunnen witwassen, omdat de horeca, markten en dienstverleners als kappers en schoonheidssalons grotendeels gesloten waren. „Ook het vervoer van contant geld naar het buitenland is lastiger geworden, net zoals het regelen van transport. Daar komt bij dat het OM beter de weg weet naar het fout verdiende geld.”



Waar gaat het geld heen?

Maar wat gebeurt er eigenlijk met alle cash die ze innemen? Het geld kan in eerste instantie van pas komen in het strafonderzoek. Het wordt daarom onder meer gecontroleerd op echtheid en vingerafdrukken, hierdoor kan het later in het proces als bewijsmateriaal dienen.

Nadat het geteld en onderzocht is, gaat het geld de kluis in op een geheime plek. Hoe lang het daar blijft liggen, verschilt per strafzaak. Daarna wordt het geld door het Openbaar Ministerie op een speciale rekening van de staat gezet. Hiermee mag niets gebeuren totdat de verdachte echt schuldig is bevonden. Vanaf dat moment is het staatskassa: het geld wordt officieel van de staat en wordt beschouwd als een heel prettig extraatje voor de staatskas. Afgezien dan van het geld dat weer naar buien gaat: met het afgepakte criminele vermogen wil de overheid eerst slachtoffers compenseren.