Breaking: 538-feest Koningsdag gaat niet door; burgemeester geeft geen toestemming

Na dagen van gesteggel en kritiek is de kogel door de kerk. Het veelbesproken Koningsdag-feest van 538 in Breda gaat niet door. De burgemeester van Breda heeft besloten geen vergunning voor het Fieldlab-experiment van 538 Oranjedag op het Chasséveld te verlenen.

De kritiek op het Fieldlab-feest bleef de afgelopen dagen komen. De petitie van ziekenhuispersoneel werd honderdduizenden keren ondertekend. Ook werd er gedreigd met protesten en de politiebond riep collega’s op zich niet te laten inzetten voor het evenement. Dat laatste lijkt het evenement de nek te hebben omgedraaid. Maar ook de felle protesten en de dreigende demonstraties spelen een grote rol.

Veiligheid Koningsdag in geding

Volgens een statement kan het evenement niet meer veilig en verantwoord doorgaan. „De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de Fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien”, zegt burgemeester Paul Depla. „Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen.”

De samenwerking tussen Breda en 538 is niet ongewoon, want al sinds 2014 is er jaarlijks op Koningsdag een feest van de radiozender in de stad. Dat lijkt in de toekomst niet te veranderen. „Uiteraard blijft de gemeente in gesprek met 538 over de toekomstige samenwerking rondom dit evenement.” Maar voor dit jaar zal een samenwerking niet gaan.

Alternatief 538

Voor het geplande evenement waren de tickets razendsnel uitverkocht en ze werden zelfs voor vele duizenden euro’s doorverkocht. Alle mensen die tickets hebben gekocht krijgen hun geld terug, meldt 538 in een statement. In samenwerking met de artiesten en dj’s van het station werkt de zender aan een alternatief.

„Met 538 Oranjedag wil de 538 als Fieldlab-evenement bijdragen aan de organisatie van veilige en verantwoorde events in de toekomst”, zegt zenderdirecteur Coco Hermans. „We gaan er alles aan doen om samen met de 538-dj’s en artiesten alsnog op 27 april het koningsdaggevoel bij 17 miljoen mensen thuis te brengen. Want Koningsdag = 538.”