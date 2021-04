Geen 538-feestvoorpret: mogelijke protesten en artiesten houden zich stil

Voorpret is het halve werk geldt in elk geval niét voor het Koningsdagfeest van 538. Zelden was er van tevoren zoveel ophef over een feest. Er wordt inmiddels al rekening gehouden met protesten, laat de politie weten. Artiesten houden zich stil. Op social media houden mensen zich allesbehalve stil.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De politie houdt rekening met protesten tijdens het testevenement 538 Oranjedag op het Chasséveld in het centrum van Breda komende zaterdag. Dat zei een woordvoerder van de staf grootschalig en bijzonder optreden (sgbo) van de politie maandag. De politie houdt ook rekening met een aanzuigende werking die van het feest kan uitgaan. Daarnaast wordt rekening gehouden met mogelijke verkeersstromingen en risico’s voor de openbare orde. „We hebben allerlei scenario’s ontwikkeld van heel positief tot heel negatief”, aldus de woordvoerder.

Protesten Koningsdagfeest Breda

De sgbo bestaat uit allerlei disciplines binnen de politie. Deze staf kwam maandagochtend bijeen om mogelijke scenario’s uit te werken die zaterdag een rol zouden kunnen spelen. Vanuit dit sgbo wordt een advies geformuleerd richting burgemeester Paul Depla, politie en justitie. Vanavond vergadert de gemeenteraad van Breda over het feest waarvoor 10.000 mensen zijn uitgenodigd. Politievakbonden roepen agenten intussen op om niet te gaan werken, wanneer ze staan ingeroosterd bij het feest.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De 538 #oranjedag in #Breda maakt veel los bij horeca, zorg, publiek, politiek, omwonenden en politiemensen. Het houdt de gemoederen bezig. Wij houden vinger aan de pols en hebben nauw contact met diverse betrokkenen. #fieldlabs #politie #coronavirus #538Oranjedag #Radio538 pic.twitter.com/MwdWK0kZG6 — Politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant (@ACP_ZWB) April 17, 2021

Daarover ontstond de afgelopen dagen veel ophef. Het kabinet zegt te willen doorgaan met de Fieldlab-evenementen ondanks de kritiek op de 538 Oranjedag. De lokale horeca was woedend dat hij niet betrokken is bij de plannen. Een petitie tegen het feest vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis is door honderdduizenden mensen ondertekend.

Artiesten 538

Artiesten die komende zaterdag staan geboekt voor het veelbesproken Koningsdagfeest van Radio 538, houden zich stil over de ontstane ophef. Managers van onder anderen Davina Michelle, Armin van Buuren en de Snollebollekes laten weten niet op de commotie te willen reageren, woordvoerders van anderen geven tot dusver niet thuis en artiesten zelf hebben zich op sociale media nog niet uitgelaten over het feest.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij de 538 Oranjedag, een proefevenement van Fieldlab, worden zo’n 10.000 mensen verwacht op het Chasséveld in Breda. Medewerkers van het nabij gelegen Amphia Ziekenhuis vinden dat niet kunnen en startten zaterdag een petitie om ervoor te zorgen dat het feest niet doorgaat. Ze kregen veel bijval, inmiddels hebben meer dan 350.000 mensen hun handtekening gezet.

Radio 538 liet eerder al weten dat het feest wat de zender betreft gewoon doorgaat maar de ophef te betreuren. Fieldlab zei dat het „niet de intentie was om een klap aan de zorg, dan wel de horeca of winkeliers, uit te delen” en dat een eventuele afgelasting aan de gemeente Breda is.

De gemeenteraad vergadert maandagavond over de vergunningsaanvraag van Oranjedag.

Opbouw 538-feest



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe komen trouwens al die feestvierders naar Breda? Trein? Lekker samen hossen in een kleine afgesloten ruimte? Tekenen! #538koningsdag #petitie https://t.co/5Zs2f6w8Pi — Martha (@Proudteacher68) April 19, 2021

Ondanks de onzekerheid over het doorgaan van de 538 Oranjedag wordt er in Breda al volop gewerkt aan de opbouw van het Fieldlab-evenement. Op het Chasséveld, waar het feest zaterdag plaats moet hebben, krijgt het podium al vorm.

Naar verwachting wordt maandagavond een besluit genomen over het wel of niet doorgaan van het feest. De Bredase gemeenteraad komt bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van het testevenement.

De afgelopen dagen ontstond ophef over het grote feest, waar 10.000 mensen bij zijn. Fieldlab, het kabinet en 538 hebben al aangegeven door te willen gaan met het feest.