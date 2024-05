Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo voorkom je dat je stram terugkomt van vakantie

Heb je je vakantie al geboekt? Deze tijd van het jaar maken veel mensen hun plannen voor de zomer. Fysiotherapeuten merken altijd een piek na de vakantieperiode, omdat mensen stram uit een vliegtuig of hotelbed stappen. Hoe voorkom je dit? Metro vraagt het aan fysiotherapeut Rutger van der Voort.

De reis naar je vakantiebestemming toe kan soms al een hele onderneming zijn. Bijvoorbeeld als je met het vliegtuig gaat. „Vliegen doet wat met je lichaam. Je hebt minder mogelijkheden om te bewegen”, legt Van der Voort uit. Je hartslag zakt daardoor. En de lucht in het vliegtuig is droog. „Dit zorgt voor een gevoel van stramheid en vermoeidheid na de vlucht. Dit kun je verminderen door je lichaam goed te verzorgen. Denk aan goede hydratatie en regelmatig bewegen.”

Hoe beweeg je in een vliegtuig?

Zorg dus dat je genoeg water drinkt. En beweeg voldoende. Maar hoe beweeg je nou in een krap en vol vliegtuig? „Dit kan deels op je stoel. Beweeg alle gewrichten regelmatig in alle richtingen. Daarnaast is het verstandig om elk uur eens een rondje door het vliegtuig te lopen. En stretch dan direct je spieren even.”

De fysiotherapeut adviseert ook om comfortabele kleding te dragen. Alcohol vermijden tijdens de reis is verstandig. En je moet voorzichtig zijn met de airco. „De airco zorgt uiteraard voor verkoeling. Maar doordat je minder beweegt en veelal in een slechte houding zit, ontwikkel je verhoogde stijfheidsklachten. Dat kan resulteren in nek- of rugpijn. Voorkom dus dat de airco echt op je lichaam gericht staat.”

Zijn adviezen gelden niet alleen voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat, ook tijdens een lange autorit kun je stram worden. Het voordeel van de auto is dat je wat vaker kunt stoppen voor een korte wandeling. Als je met de auto op vakantie gaat moet je wel rekening houden met drukte op de Europese snelwegen, schreef Metro eerder al.

Tips tegen stramheid na vakantie

Je kunt ook met serieuzere klachten thuiskomen. „Tijdens een vlucht is er een vergrote kans om trombose in je benen te ontwikkelen. Dat wil je niet, omdat dit levensgevaarlijk kan zijn. Dit noemen ze reizigerstrombose doordat iemand niet of nauwelijks beweegt tijdens een lange zit. Dit kan dus ook voorkomen tijdens een lange autorit”, laat de fysiotherapeut weten.

Een paar uurtjes slapen in het vliegtuig zorgt ervoor dat je uitgerust(er) aankomt op plaats van bestemming. Maar zittend slapen is niet bepaald ideaal. „Plaats niets bij je benen, zodat je de ruimte hebt om ze te bewegen tijdens het slapen”, adviseert hij. En koop geen nekkussen op het vliegveld. „Een nekkussen is vaak niet de beste optie omdat deze je nek niet volledig ondersteunt. Maar toegegeven, het doet al meer dan helemaal geen kussen. Mijn voorkeur zou uitgaan naar een grotere variant of een stapeltje kleding die de ruimte tussen je nek en schouder goed opvult.” En probeer op je houding te letten. „Onderuitgezakt zitten zal meer risico geven op nek- en rugklachten.”

Tijdens de heen- en terugreis loop je het grootste risico op klachten. Maar in een hotelbed slapen is ook niet altijd even ideaal. „Hier kun je eveneens nek- en rugklachten oplopen. Dat komt omdat je op een (voor je lichaam) nieuw bed slaapt. Als je pech hebt is het een doorgezakt bed en speelt met name de onderrug parten.” Daarom is het verstandig om tijdens je vakantie ook een aantal mobiliteitsoefeningen te doen.

‘Pas je lifestyle aan om klachten te voorkomen‘

Het belangrijkste advies om dit soort klachten – in wat voor situatie dan ook – te voorkomen: zorg dat je gezond leeft en veel beweegt. „Een fit en sterk lichaam zal minder snel negatief reageren op een slecht bed. Zorg dus dat je regelmatig beweegt en dat je je richt op het versterken van je spieren.”

Dat advies komt voor sommigen te laat. „Ben je minder getraind en wil je tijdens je verblijf de klachten toch helpen verminderen? Voer dan specifieke oefeningen uit die de mobiliteit van je lichaam verbeteren. Yoga is hierbij bijvoorbeeld ook geschikt.”

