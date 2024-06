Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijd voor een citytrip: acht steden waar je binnen acht uur bent

De zomervakantie komt eraan, het perfecte moment om Europa eens te verkennen. Er zijn veel mooie steden waar je heen kunt voor een leuke citytrip. Metro zet acht steden op rij waar je binnen acht uur bent.

Er zijn trouwens een aantal toeristische attracties waar je niet heen hoeft te gaan, omdat ze gezien worden als teleurstellende trekpleisters. Metro heeft deze eerder al op een rij gezet.

Binnen acht uur ben je in deze steden

Binnen twee uur ben je in Antwerpen

Het voordeel van een klein land als Nederland: je hoeft niet lang te reizen om in het buitenland te raken. Antwerpen is een prachtige stad om eens te bezoeken en je bent er binnen twee uur. De stad heeft veel mooie architectuur en – voor Belgische begrippen – een bruisend uitgaansleven. Het leent zich dus perfect voor een citytrip.

Neem een dikke portemonnee mee, want je kan er erg goed shoppen. Het heeft veel winkelketens en bekende modeontwerpers uit België zijn er gevestigd. Vanuit het oude centrum loop je zo naar de oever van de Schelde, waar je op een mooie dag prima kan vertoeven.

Antwerpen is de tweede stad van België en telt ruim een half miljoen inwoners. Je bent er met de trein in ongeveer 1,5 uur en met de auto in ongeveer 2 uur.

Romantiek in Parijs

De stad van de liefde: Parijs. Hier moet je een keer ontwaken met een verse croissant en uitzicht op de Eiffeltoren. Je kunt er de bekende toeristische attracties bezoeken zoals Het Louvre, de Arc de Triomphe en de Notre-Dame. Maar je kunt je tijd ook prima vullen door rond te slenteren door de romantische straatjes van de Franse hoofdstad.

Wie van lang tafelen houdt, moet zeker Parijs eens bezoeken. De stad is namelijk gevuld met leuke bistro’s waar je uitgebreid kan eten. Voor de zoetekauw zijn er vele patisserieën en voor een drankje kun je in een sfeervol café terecht.

Parijs is de hoofdstad van Frankrijk en telt ruim 2 miljoen inwoners. Je bent er met de trein in ongeveer 3 uur en met de auto in ongeveer 5 uur.

Bratwurst en het Rathaus in Hamburg

Hamburg is misschien niet direct een stad die je op je citytrip-lijstje zet. Maar toch moet je er echt eens heen gaan. Zo heeft de stad een van de grootste uitgaansgebieden van Europa: de Reeperbahn. Hier kun je dansen tot in de vroege uurtjes op house, R&B, pop en alle andere genres.

Hamburg is een typische Duitse stad. Je vindt er veel kraampjes waar je bratwurst kunt scoren. En er zijn veel mooie oude gebouwen, zoals het Hamburger Rathaus. Dit wordt gezien als een van de mooiste regeringsgebouwen van Europa.

Hamburg is de tweede stad van Duitsland en telt bijna 2 miljoen inwoners. Je bent er met de trein in ongeveer 6,5 uur en met de auto in ongeveer 5 uur.

Geschiedenis en trendy wijken in Londen

Ben je nog nooit in Londen geweest? Het zal toch aanvoelen alsof je de stad al kent. Tower Bridge, Big Ben, Buckingham Palace en London Eye heb je ongetwijfeld al vaak voorbij zien komen in films en series. Doe geen moeite om alle bezienswaardigheden binnen één weekend te zien, want dat gaat je nooit lukken.

Het is een bruisende stad met een kosmopolitische sfeer. De stad kent – naast een hoop geschiedenis – ook veel trendy wijken zoals Shoreditch en Notting Hill. Eet ‘fish and chips’ aan de Theems, drink een (iets te dure) cocktail in Soho of ga naar de bioscoop of het theater op Piccadilly Circus. Voor veel mensen is Londen citytrip-stad nummer 1.

Londen is de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk en telt ruim 8,5 miljoen inwoners. Je bent er met de trein in ongeveer 5 uur en met de auto in ongeveer 7 uur.

Gangenstelsels en hippe bars in Luxemburg stad

Luxemburg stad is een stad waar je waarschijnlijk niet zo snel aan denkt bij het plannen van een citytrip. Maar je moet er echt eens heen gaan. De stad ademt geschiedenis. Het is namelijk gebouwd op de fundamenten van een oude vesting. Je vindt er UNESCO werelderfgoed, veel goede restaurants en de natuur ligt om de hoek.

Vooral geschiedenisliefhebbers kunnen hier veel plezier beleven. Zo kun je De Kazematten bezoeken, een ondergronds gangenstelsel dat gebruikt werd om ongezien van fort naar fort te komen. Je verwacht het misschien niet direct, maar dansen kan hier ook goed. Het uitgaansleven begint direct na kantoortijd al, dan vullen de vele hippe bars zich snel.

Luxemburg stad is de hoofdstad van Luxemburg en telt ruim 110.000 inwoners. Met de trein ben je er in ongeveer 8 uur en met de auto in ongeveer 5 uur.

In de voetsporen van Stephen Hawking en David Attenborough in Cambridge

Wil je liever naar een iets kleinere stad? Dan moet je echt eens naar Cambridge gaan. Deze stad straalt sfeer en rust uit, maar is ook zeker bruisend, omdat het er vol zit met studenten. Het is namelijk de bekendste universiteitsstad ter wereld. De meeste colleges zijn te bezoeken. En wie weet loop je een toekomstige celebrity tegen het lijf, want bekende namen zoals Stephen Hawking, Koning Charles en David Attenborough zaten op de Universiteit van Cambridge.

Cambridge heeft een erg romantisch centrum met veel gezellige boekenwinkels en cafeetjes. Het is de perfecte plek om een high tea te doen om of uren tussen de boeken te neuzen. Een mega wild uitgaansleven is er niet, maar drankjes zijn er in overvloed te vinden. Er zijn veel bars en pubs waar studenten na hun collega aan de Guinness gaan.

Cambridge is de universiteitsstad van het Verenigd Koninkrijk en telt ruim 120.000 inwoners. Je bent er met de trein in ongeveer 5 uur en met de auto in ongeveer 7,5 uur.

Clubs en späti’s tijdens je citytrip in Berlijn

Wie tijdens een citytrip vooral in de nacht wil leven moet naar Berlijn gaan. Daar is het uitgaansleven erg bruisend. Er zijn veel clubs te vinden waar tot ver in de ochtend techno gedraaid wordt. Wat je precies kunt verwachten weet je pas wanneer je er geweest bent. Want wat er allemaal binnen in clubs zoals Berghain gebeurt, is een goedbewaard geheim.

Wanneer je uitgeslapen bent, kun je de cultuur van Berlijn ontdekken. De verschillen tussen het oude West- en Oost Berlijn zijn nog goed te zien. Je kunt delen van de Berlijnse muur bezoeken of wandelen op oude landingsbanen in Park Tempelhof. Dit alles doe je met een goedkoop drankje in je hand, want in de späti’s (nachtwinkels) betaal je weinig voor een biertje of colaatje.

Berlijn is de hoofdstad van Duitsland en telt ruim 3,5 miljoen inwoners. Met de trein ben je er in ongeveer 6,5 uur en met de auto in ongeveer 7 uur.

Wafels en bier in Brussel

Brussel is niet alleen de hoofdstad van België. Het is ook het bestuurlijk centrum van de Europese Unie. Als inwoner van de EU moet je er daarom een keer geweest zijn. De stad staat bekend om de Grote Markt, waar veel mooie gotische gebouwen staan.

Creatievelingen kunnen hun hart ophalen in de stad. Het is een broeinest voor hedendaagse kunst. En de Europese mode- en designscene is er te vinden. Proef jij de stad liever letterlijk? Dan kun je je uitleven met heerlijke wafels en vele soorten Belgisch bier.

Brussel is de hoofdstad van België en telt ruim 1 miljoen inwoners. Je bent er met de trein in ongeveer 2,5 uur en met de auto in ongeveer 3 uur.

Disclaimer De reistijden in dit artikel zijn een schatting en berekend vanaf Amsterdam Centraal. De situatie op de weg en op het spoor hebben invloed op de daadwerkelijke reistijd.

