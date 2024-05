Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de goedkoopste reisbestemmingen

Wil je op vakantie graag de big spender uithangen? Dan is het wel zo prettig als het lokale leven niet al te duur is. Dit zijn volgens Holiday Money Report goedkoopste reisbestemmingen ter wereld.

Ben je van plan om met het vliegtuig te reizen en wil je een upgrade? Volgens een stewardess is daar een truc voor die in 99 procent van de gevallen werkt. Ook schreef Metro eerder over reishacks die het leven een stuk makkelijk maken, bijvoorbeeld om je koffer in te pakken of om te zorgen dat je oren geen pijn doen in het vliegtuig.

Onderzoekers namen de prijs van filterkoffie, lokaal bier, een blikje of flesje cola, een glas wijn, mineraalwater, zonnebrand, anti-insectenspray en een driegangendiner voor twee van 40 populaire reisbestemmingen onder de loep.

Daaruit kwam Hoi An in Vietnam als goedkoopste reisbestemming uit de bus. Dat komt door de lage lokale prijzen en de valuta die het zwaar heeft. Voor zo’n 60 euro koop je hier alle bovengenoemde dingen. Vorig jaar stond het Aziatische land nog op de zesde plek.

Kaapstad (Zuid-Afrika) stond vorig jaar op de eerste plek en is de nummer twee van dit jaar. Hier betaal je net iets meer, bijna 64 euro. De derde plek is voor het Keniaanse Mombasa, waar je bijna 65 euro betaalt voor het eerdere lijstje. Kleine verschillen dus tussen de top drie. De vierde plek is voor Tokio. De enige Europese bestemming in de top vijf is Portugal. Doorgaans niet het best voor de portemonnee dus, reizen in Europa.

De rest van de top tien en de duurste bestemmingen

In Marmaris (Turkije) en Sunny Beach (Bulgarije) is het leven een stukje duurder geworden. Waar deze vakantiebestemmingen vorig jaar nog in de top drie stonden, staan ze nu op de zevende en negende plek. Verder in de top tien staan Sharm el-Sheikh in Egypte (zesde plek), Kuta op het Indonesische Bali (achtste plek) en Paphos in Cyprus (tiende plek).

De duurste plek uit de lijst is Tamarindo in Costa Rica. Daar betaal je bijna 186 euro voor de producten. Daarna volgen New York (Verenigde Staten) en St John’s (Antigua).

