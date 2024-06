Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weten wat anderen willen? Let dan op hoe snel iemand beslissingen neemt

Een kijkje nemen in het hoofd van een ander. Het zou soms best handig zijn, maar het is natuurlijk onmogelijk. Toch is er een manier om een deel van de gedachten van je gesprekspartner te kunnen lezen, blijkt uit onderzoek. Wetenschappers ontdekten dat je verborgen voorkeuren kunt afleiden uit hoe lang iemand doet over het nemen van beslissingen.

Stel je krijgt bezoek en je biedt diegene wat te drinken aan. Koffie, thee of toch liever een glas frisdrank of een biertje? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Hamburg kun je op basis van de reactietijd voorspellen wat je gasten willen drinken, nog voordat zij zelf een keuze hebben gemaakt.

Het Dictatorspel

Voor het onderzoek lieten de onderzoekers een groep proefpersonen het Dictatorspel spelen. Daarbij moet de ‘dictator’ geld verdelen en beslissen hoeveel euro hij zelf houdt. Deelnemers moesten kiezen uit twee taartdiagrammen, die ieder een andere verdeling van 3 euro lieten zien: eentje met een hoger bedrag voor de proefpersonen en eentje waarbij de dictator het meeste geld zou krijgen.

De proefpersonen moesten voorspellen hoeveel de dictator zou weggeven en hoeveel hij zelf zou houden. Sommige proefpersonen waren alleen op de hoogte van de opties van de dictator en anderen wisten alleen hoeveel tijd het maken van de beslissing kostte. Een derde groep proefpersonen was op de hoogte van zowel de opties, als de beslistijd en nog een groepje wist helemaal niets en moest dus gokken.

Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen de voorkeuren van de dictator in de meeste gevallen correct konden voorspellen op basis van de opties en hoe lang het duurde voor hij een beslissing maakte.

Niet alleen beslissingen geven informatie over voorkeuren

Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat het niet alleen iemands beslissingen zijn die ons informatie over de voorkeuren van een ander geven. „Door reactietijd mee te nemen in onderzoeken naar hoe mensen van elkaar leren, kunnen we preciezere voorspellingen maken van menselijk gedrag. Ook reactietijd zegt iets over de sterkte van iemands voorkeuren.”

Voordat we de uiteindelijke keus horen, kunnen we al veel te weten komen, zegt onderzoeker Sophie Bavard tegen de wetenschappelijke nieuwssite Scientias. „Als iemand lang twijfelt, heeft hij waarschijnlijk geen sterke voorkeur: het maakt hem bijvoorbeeld niet veel uit of hij een hamburger of kipnuggets bestelt bij een fastfoodketen, of hij heeft er simpelweg weinig verstand van omdat hij nooit fastfood eet.”

Reacties