Steward legt uit hoe je een langeafstandsvlucht zo goed mogelijk doorkomt

Op vakantie gaan is heerlijk. Maar 14 uur lang in het vliegtuig zitten is iets minder comfortabel. Hoe overleef je een langeafstandsvlucht?

De voorbereidingen op een langeafstandsvlucht kunnen voor vakantiestress zorgen. Hoe zorg je nou dat je uitgerust aankomt op de plaats van bestemming? Bij CNN geeft steward Kris Major tips. Hij heeft 25 jaar ervaring en heeft dus aardig wat uren in de lucht doorgebracht.

Zorg dat je eet voor een langeafstandsvlucht

Als je een nachtvlucht hebt, wil je waarschijnlijk zoveel mogelijk slapen. Daarom is het verstandig om te eten voordat je aan boord gaat. Zo kom je met een volle maag aan boord en kun je gelijk slapen. „De doorgewinterde reiziger doet direct na het opstijgen de ogen dicht”, legt hij uit.

Je moet dus niet wachten totdat je eten krijgt van de stewards en stewardessen. Dit kan namelijk best even duren. „Maaltijden worden voor je gevoel altijd een beetje willekeurig aangeboden. Dat komt omdat je meerdere tijdzones doorkruist. Je kunt het beste gaan slapen in plaats van jezelf dwingen om om drie uur ‘s nachts te gaan eten.”

Kom je niet in slaap? Accepteer dat dan

Maar wat als je niet in slaap komt? Dat moet je volgens Major gewoon accepteren. „Het kan zijn dat je lichaam denkt dat het midden op de dag is. Dan ben je gewoon niet moe.” De vliegtuigstoelen en beperkte beenruimte dragen ook niet bij aan een goede nachtrust.

Het cabinepersoneel neemt zelf ook regelmatig rust. Ze hebben recht op pauzes van 90 minuten, waarin ze kunnen slapen. „Op deze manier kunnen ze een volledige slaapcyclus voltooien.” Om de beurt doen ze een powernap in speciale rustruimtes die in het vliegtuig te vinden zijn.

Schoenen uit in het vliegtuig?

Dan is er nog een ander veelbesproken vliegtuig-onderwerp. Is het sociaal om je schoenen uit te doen? „Het is voor de bloedsomloop erg goed om dit te doen. Ik neem aan dat je hebt gedoucht en schone sokken hebt aangetrokken voor de vlucht. Mocht je er toch achter komen dat je voeten stinken, was ze dan”, aldus de steward.

Over voeten gesproken: het is wel belangrijk dat je ze niet in het gangpad legt. „Vooral tijdens een nachtvlucht zien wij ze niet, omdat het donker is. Het kan dan gebeuren dat we struikelen.” Of nog vervelender: de stewards botsen met hun karretje tegen je aan.

Andere handige langeafstandsvlucht-tips

Steward Kris Major geeft nog wat andere tips aan CNN, om comfortabel een vlucht door te komen:

Boek een stoel bij het raam, daar slaap je het beste omdat je tegen de wand kunt leunen.

Neem zelf ook wat snacks mee, zodat je niet afhankelijk bent van het cabinepersoneel.

Heb je een tussenstop? Gebruik deze dan om te bewegen. Ga wandelen en adem wat frisse lucht in.

Neem een eigen tablet of laptop mee. Het entertainmentsysteem van een vliegtuig wil nog weleens storingen hebben.

