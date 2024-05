Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Besparen op je zomervakantie: wat is de goedkoopste week en wanneer boek je?

Hoewel Nederlanders dit jaar snakken naar de zomervakantie, betaalt niemand graag de volle mep. Je vlucht slim boeken is het devies, maar hoe doe je dat?

Negen op de tien Nederlanders gaan dit jaar op vakantie, bleek eerder. Volgens de ANWB blijven de meesten dit jaar trouw aan hun favoriete vakantielanden: Duitsland, Spanje, Frankrijk en ons eigen land.

Tips om te besparen op je zomervakantie

Uit onderzoek van Skyscanner blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders beknibbelt op andere uitgaven om centjes te sparen voor hun zomervakantie. Hiervoor besparen ze op uit eten gaan (46 procent), afhaalmaaltijden (41 procent), nieuwe kleding kopen (38 procent), taxi’s (35 procent), koffietjes buiten de deur (33 procent), kapper- en beautybehandelingen (24 procent) en sociale verplichtingen (12 procent). Ook zijn Nederlanders bereid om het boeken uit te stellen om zo een betere prijs te bemachtigen.

1. Kies het beste moment voor je reis

Als je niet gebonden bent aan bepaalde data, kun je flink besparen door in de goedkoopste weken van de zomer op vakantie te gaan. Dat is volgens Skyscanner de eerste week van juli (week 27). Ter vergelijking: door voor deze week te kiezen in plaats van de laatste week van juli (week 31), kunnen reizigers gemiddeld 22 procent besparen. Dat is gemiddeld 452 euro bij een gezin van vier personen.

2. Boek je zomervakantie op het juiste moment

Timing is alles. Het moment waarop je boekt is een van de belangrijkste factoren in hoeveel je uiteindelijk neerlegt. Skyscanner heeft een tool waarmee je het beste moment om te boeken kunt berekenen. Je vult in vanaf waar je vliegt, waar je naartoe wilt gaan en wanneer en voilà: je krijgt te horen hoeveel weken van tevoren je het beste kunt boeken. Ook worden goedkopere alternatieve bestemmingen laten zien.

3. Let op prijsdalingen

Prijzen voor vluchten kunnen flink schommelen, zeker als de vertrekdatum nog ver weg ligt. Houd de prijsdalingen dus nauwlettend in de gaten. Dit zijn volgens de vergelijkingssite de grootste prijsdalingen van het moment:

1. Marrakech: 22 procent prijsdaling (vlucht vanaf 150 euro)

2. Boston: 14 procent prijsdaling (vlucht vanaf 431 euro

3. Sydney: 14 procent prijsdaling (vlucht vanaf 884 euro)

4. Reykjavik: 12 procent prijsdaling (vlucht vanaf 191 euro)

5. Tblisi: 11 procent prijsdaling (vlucht vanaf 286 euro)

