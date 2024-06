Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze drie dringen moet je nooit bestellen op een vlucht

Bij reizen horen snacks. Zo ook bij het vliegen. Een lekkere koffie vooraf, een hapje tussendoor en misschien wel een koud biertje of een wijntje tijdens je vlucht. Maar niet alles blijkt even slim om te bestellen.

En helaas blijkt het te gaan om drie favorieten…

Water uit tanks

Bij sommige vliegmaatschappijen krijg je water aangeboden in een plastic flesje, maar bij de meeste krijg je het in een papieren bekertje geschonken. Prima, toch? Nou, nee, waarschuwt reisexpert Caroline Bologna in HuffPost’s Am I Doing It Wrong?-podcast: „Je moet geen water drinken dat je niet uit een fles hebt zien komen.”

Hoewel het Amerikaanse Environmental Protection Agency vereist dat het water in vliegtuigen drinkbaar is, schrijft de Aircraft Drinking Water Rule uit 2011 dat de watertanks van vliegtuigen slechts vier keer per jaar mogen worden doorgespoeld en gedesinfecteerd – of slechts één keer per jaar, als de tanks maandelijks worden getest op stoffen als coliforme bacteriën en E. coli.

Een onderzoek van Hunter College uit 2019 ondervond vervolgens dat, ondanks dit federaal verplichte schoonmaak- en testschema, veel luchtvaartmaatschappijen „passagiers mogelijk van ongezond water hebben voorzien”. Onderzoekers concludeerden ook dat de EPA „zelden civielrechtelijke boetes oplegt aan luchtvaartmaatschappijen die de drinkwaterveiligheidsregels overtreden”.

Ook geen koffie en thee op je vlucht

Behalve puur water, raadt Bologna ook aan om thee én koffie links te laten liggen. „Iedereen die in vliegtuigen heeft gewerkt die ik ken, zegt dat ze geen koffie of thee hebben omdat die gemaakt is met water uit de tank.”

Hierover zijn de meningen echter verdeeld. Sommige stewardessen sluiten zich aan bij Bologna’s standpunt, terwijl anderen nog nooit problemen hebben ondervonden van het drinken van warme dranken tijdens het vliegen.

De uitvoerend directeur van Center for Food as Medicine en de onderzoeker die toezicht hield op de studie van Hunter College Charles Platkin, is echter niet overtuigd. Hij stelt zelfs nooit meer koffie te drinken tijdens het vliegen „vanwege sporenelementen – of soms aanzienlijk meer – van bacteriën, uitwerpselen, enzovoort, in het vliegtuigwater”.

