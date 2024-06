Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hart Vlaming breekt bij zien van ‘crompouce’ in België en wordt overladen met (leuke) reacties

Het hart van de Belg Benny breekt keer op keer als hij ziet dat een croissant met room en roze glazuur vanuit Nederland naar zijn land is overgewaaid. De crompouce dus, de naam die we eigenlijk niet meer mogen gebruiken, maar dan weet je even waar het over gaat. Benny besloot ‘ons’ via X te vragen: „Waaróm?”

De Vlaming is binnen een dag overladen met (vaak hilarische) reacties over die crompouce die nu ook door Belgen wordt opgepeuzeld. Maar niet door Benny, als het aan hem ligt. Hij, Benny Touzine, zag de crompouce al bij meerdere Belgische bakkers liggen en vroeg zich op het sociale platform af wat de Belgen Nederland hadden misdaan, nu ‘wij’ besloten de lekkernij over de grens te brengen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste Nederlanders, Waarom? Wat hebben wij, Belgen, jullie misgedaan om dit bij ons nu ook te importeren? Ik zie dit nu bij Belgische bakkers en mijn hart breekt, elke keer ik het zie. 💔💔💔 pic.twitter.com/ceks4Lx8az — Benny Touzine (@Bennytouzine) June 11, 2024

De geschiedenis van de crompouce

Hoe zat het ook alweer? De crompouce, die heette toen nog zo, stak vorig najaar plotseling overal de kop op. In één klap was de croissant met het uiterlijk van een tompouce maar met de eigen bekende vorm, razendpopulair. Nou ja, je kent hem wel. Bammetje Bakery uit Utrecht had de lekkernij al tijdens de eerste coronaperiode bedacht, maar plots lag ie overal. Mét de naam crompouce die de uitvinder eraan gegegeven had.

Na een juridisch steekspel, waarbij onder meer Albert Heijn en Jumbo in het geding waren, werd de naam ‘elders’ bijvoorbeeld roomcroissant. Maakt verder niet uit, we smikkelden met z’n allen lekker door.

Lelijke, maar vooral leuke reaties

Nu kunnen de Belgen dus ook van die crompouce van Bammetje Bakery of van wie dan ook genieten. Maar niet wat Benny betreft, want hij moet huilen om wat wij Hollanders toch nu weer hebben bedacht. Dat hij via X is overladen met reacties, vindt hij prachtig. Al kreeg hij er ook heel wat van het bedenkelijke niveau ‘Opzouten, eet het niet’, aangevuld met een vreselijke ziekte en zijn afkomst daaraan vastgeplakt. Normale mensen konden Benny’s oproep / vraag over de crompouce echter wel waarderen en stuurden hem de meest fraaie antwoorden.

Vind je die crompouce, dan wel roomcroissant, trouwens ook niets: Metro sprak met Heel Holland Bakt-patissier Robèrt van Beckhoven over iets waar het kwijl waarschijnlijk van uit je mond gaat lopen: de dubbeldekker-tompouce.

Haast een inkoppertje, maar die kon je verwachten, zoal van Henry: „Moet je maar geen friet zeggen!” Ook ‘Defnite’ komt met een voor wat hoor wat: „Payback voor jullie wegdek.” Een paar mensen vinden dat Benny zich maar even schrap moet zetten, voor hij nog meer ontdekt. Wat te denken bijvoorbeeld van onze frikandel met muisjes?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We proberen jullie langzaam van de friet af te krijgen.

Bereid je maar vast voor op de volgende suggestie 👇 pic.twitter.com/j3y9jJRVhG — Frans Beekman 🇳🇱 (@beekman_frans) June 11, 2024

Ook medelijden

Eric voelt met Benny mee. Ook ziet die crompouce dan wel roomcroissant niet zitten. „Ik voel mij nu even geen Nederlander. Dit is werkelijk walgelijk. Belediging voor de gewone tompouce en het eerlijke roombroodje.” Zo ook Monique: „Het spijt me. Heb ze links laten liggen in de veronderstelling dat ze vanzelf weer zouden verdwijnen. Dat ze het vervolgens bij onze buren proberen te slijten, had ik niet voorzien.” En Dennis: „Dit is goddeloze Hollandse bagger. Excuses.”

„Gedeelde smart is halve smart”, geeft iemand Benny mee. Of: „Hartstikke lekker, niet zeur man.” Ook landgenoten van de man met het huilende hart reageren: „Die Hollanders, dat komt hier maar binnen en pleurt z’n rommel overal.” Iemand voorspeelt dat niet alleen het hart van Benny zal huilen, maar ook z’n tandglazuur.

Tot slot dan ook de meest eenvoudige oplossing voor ‘Crompouce Benny’: „Niet kopen, niet eten. Probleem opgelost.” Verder verwijst Metro de lezer graag naar X voor nog meer reacties. Het zijn er honderden… En kun je niet wachten om zo’n croissantje-tompouce te halen? Metro‘s collega’s van Culy zetten eerder op een rij waar dat allemaal kan.

Reacties