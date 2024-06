Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo komt het nieuwe kabinet er ongeveer uit te zien

Er is met het nieuwe kabinet „akkoord op alles bereikt”, het is bekend wie de nieuwe premier wordt, maar welke partijen krijgen hoeveel ministers en staatssecretarissen én welke portefeuilles? Dat zetten we in dit artikel uiteen.

In kabinet-Schoof komen ook drie nieuwe ministeries, bleek vandaag al. Dat zijn het ministerie van Asiel en Migratie (PVV), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BBB) en Klimaat en Groene Groei (VVD).

Verdeling ministeries onder PVV, VVD, NSC en BBB

De VVD levert in het nieuwe kabinet de minister van Financiën, een belangrijke post in elke ministersploeg. De PVV levert de meeste ministers, vijf in totaal. De VVD en NSC leveren elk vier ministers, BBB twee. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS.

De PVV krijgt de portefeuilles Migratie, Volksgezondheid, Economische Zaken, Infrastructuur en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VVD levert naast Financiën ook de ministers van Justitie, Defensie en Klimaat. NSC heeft Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Onderwijs binnengesleept. BBB krijgt Landbouw en Wonen.

Normaal gesproken komt de premier van de grootste partij, dat zou in dit geval de PVV zijn. Maar Dick Schoof is partijloos, dus is Financiën een van de belangrijkste posten voor de vier partijen om te claimen. Die gaat normaal naar de tweede partij, in dit geval de VVD. Omdat de PVV de premier echter niet levert, wilde Geert Wilders Financiën graag claimen, daarover was met de VVD nogal wat getouwtrek.

Wie worden ministers?

Al weken gaan tal van namen rond voor ministersposten, waarvan sommige geruchten hardnekkiger zijn dan anderen. Tot nu toe zijn slechts twee namen echt bevestigd: Dick Schoof wordt premier, en ook Kamerlid Mona Keijzer kondigde gisteren aan dat ze namens BBB toetreedt tot het kabinet. Fleur Agema van de PVV gaf aan ‘beschikbaar’ te zijn.

Gisteren kondigde Wilders als leider van de grootste partij aan dat de vier beoogde coalitiepartners een akkoord hadden bereikt over de kabinetsploeg. Maar daarna hielden de formatiekopstukken de kaken op elkaar. Vandaag wordt de verdeling van de posten officieel bekendgemaakt, later volgen de namen.

Staatssecretarissen

Naast ministers komen er ook staatssecretarissen in het nieuwe kabinet, dat zijn er dertien. De PVV levert er vier: die van Justitie en Veiligheid, Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Vervoer en Milieu en Langdurige en Maatschappelijke Zorg. De VVD levert de staatssecretaris van Primair- en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie, die van Participatie en Integratie en de staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport.

NSC gaat over de staatssecretarissen van Rechtsbescherming, Fiscaliteit en Douane en Toeslagen. Tot slot levert BBB de staatssecretarissen van Herstel Groningen, Defensie en Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

VVD, NSC en BBB nemen dus ieder drie staatssecretarissen voor hun rekening. Daarmee komt het totaalaantal bewindslieden van die drie partijen respectievelijk op 7, 7 en 5. De PVV levert 9 bewindspersonen, en tot slot is er de partijloze premier Dick Schoof.

Reacties