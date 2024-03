Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trip naar Londen op de planning? Probeer deze alternatieven voor bekende toeristische trekpleisters

In Londen kun je je prima vermaken met alle dingen die te zien en te doen zijn in de Engelse hoofdstad. Maar de Big Ben, Tower of Londen of Buckingham Palace heb je wellicht al gezien. Dus, wat is er buiten dat nog meer te ontdekken?

Om (teleurstellende) toeristische trekpleisters te vermijden – die wereldwijd gezien al eerder door Metro op een rijtje werden gezet – geeft Metro UK nu tips voor alternatieve attracties in Londen.

Alternatieve bezienswaardigheden in Londen

Wat zijn leuke en minder bekende plekken om te bezoeken in Londen? We delen een aantal tips.

De Royal Observatory

Zo tipt de Britse nieuwssite bijvoorbeeld om sterren te kijken bij de Royal Observatory. Daar huizen de grootste telescopen van het land en je kunt er op de nulmeridiaanlijn staan, die het oostelijk en westelijk halfrond van de aarde scheidt.

IFS Cloud kabelbaan

Je kunt ook een ritje maken met de IFS Cloud kabelbaan. Het is de enige kabelbaan in de stad en biedt uitzicht op de Theems, Greenwich, de Royal Docks en de skyline van Londen. Als je er echt het beste van wil maken, adviseert Metro UK om een ritje tijdens zonsondergang te maken.

Bezoek een ‘lido’ of Little Venice

Of bezoek een van de ‘lido’s’ in Londen. Dat zijn openbare zwembaden in de openlucht. Perfect voor een paar baantjes als het weer zich ervoor leent.

Een leuke buurt in Londen is volgens de nieuwssite overigens Little Venice, met prachtige waterwegen en kanalen. Het ligt net ten noorden van Paddington en via een kanaalwandeling van zo’n 4 kilometer brengt het je naar het levendige Camden.

Highgate Cemetery

Net zoals het Cimetière du Père-Lachaise in Parijs, heeft ook Londen een begraafplaats waar bekende mensen begraven liggen. Highgate Cemetery is de laatste rustplaats van een groot aantal beroemde namen zoals George Michael of Karl Marx.

Leake Street: langste legale graffitimuur

Afsluitend wordt Leake Street getipt, de langste legale graffitimuur van Londen. Onder het station van Waterloo kun je 300 meter door de graffititunnel wandelen met graffiti-kunst die altijd verandert.

Genoeg te zien en te doen dus. Maar ben je op zoek naar nog meer alternatieven? Verruil deze populaire vakantiebestemmingen dan voor ‘verborgen parels’.

