Notre-Dame in Parijs heeft opnieuw windhaan op toren

De Notre-Dame in Parijs heeft opnieuw een gouden windhaan op het topje van zijn beroemde vieringtoren, een belangrijke mijlpaal voor de kathedraal die in 2019 door vlammen werd verwoest en over minder dan een jaar heropent.

Het emblematische stuk werd ‘s middags op de grond gezegend door de aartsbisschop van Parijs, monseigneur Laurent Ulrich. Vervolgens werd het met een kraan naar de top van de 96 meter hoge torenspits gehesen.

Het is een nieuwe windhaan, ontworpen door de hoofdarchitect van de historische monumenten van Frankrijk, Philippe Villeneuve. De vorige raakte beschadigd tijdens de brand die op 15 april 2019 het monument dat wereldwijd met Parijs wordt geassocieerd, verwoestte.

„Ontroerd”, zo omschreef Philippe Villeneuve deze nieuwe haan „met vleugels van vuur”, die „ons eraan herinnert dat de kathedraal net als de feniks uit zijn as kan herrijzen”. In het christendom symboliseert de haan de terugkeer van het licht na de nacht. De hoendervogel is tegelijk een van de emblemen van Frankrijk, terug te vinden op de truien van de nationale voetbal- en rugbyteams.

De heropening van de Notre-Dame staat gepland op 8 december 2024.

ANP

