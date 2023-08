Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een mini-roadtrip door Vlaanderen vol verrassende tips

Als je zin hebt in een leuk tripje zonder te vliegen of lang te rijden, kun je altijd naar België. Gastschrijver Maarten bedacht een leuke route voor een kleine roadtrip door Vlaanderen, met een aantal verrassende elementen. Reis en ontdek mee en sla onze tips op, want er valt veel te genieten in het Vlaamse kustgebied!

Deze zomer blijft uw reisschrijver thuis in Nederland, want er moeten boeken geschreven worden. Maar het weer in Nederland is slecht en het gezin moet uitgelaten, dus plannen we toch maar een mini-roadtrip door Vlaanderen, weer eens wat anders dan wildkamperen in deze Europese landen. Ook al is het weer daar maar marginaal beter dan in Nederland, genieten doen we er volop. De combinatie Antwerpen-De Panne-Oostende (en een beetje Brugge) doet ons goed, een prima escape, ondanks het weer. Omdat het nu eenmaal dichtbij is en er ook op een regenachtige dag veel te zien en doen is, beginnen we toch in Antwerpen.

Antwerpen: tip in Vlaanderen

Ook al ben ik er vaak geweest, Antwerpen blijft toch altijd weer een hele fijne stad om te vertoeven en verkennen. De aangeworpen gronden (Anda-Verpa) waarop in de vroege middeleeuwen een klein stadje verrees blijven immer een stempel drukken op het karakter van de hedendaagse metropool. Het water van De Schelde is zelden ver weg.

Antwerpen is modern en mondain, maar ook gemoedelijk en bourgondisch. De geschiedenis gaat er hand in hand met de vooruitgang in een bruisende fusie die resulteert in stad vol cultuur en levensgenot. De ligging nabij de Nederlandse grens en het grote gevarieerde winkelaanbod trekt al decennialang talloze Nederlanders voor een dagje uit. Als je er toch bent, doe je er goed aan om die dag uit te breiden naar een weekend weg, om je zo te kunnen laven aan de smakelijke biertjes en hoogstaande gastronomie die de stad rijk is.

Wij trappen er onze mini-roadtrip door Vlaanderen af met shoppen, een wandeling door de diamantbuurt (aanrader voor wie eens wat anders wil zien!) en een craft beer bij Billie’s Bier Kafetaria (klein maar heel fijn!) en strijken na een dagje Antwerpen neer in het Mercure Hotel City Centre. Onze kamer is verrassend ruim en licht met veel grote ramen die uitkijken over een romantisch stadspark. Het bed ligt fantastisch en dankzij de centrale ligging van dit hotel kun je voordat je er op uit gaat voor je diner nog even lekker bijkomen.

We slapen uitstekend en na wat ochtendgymnastiek begeven we ons naar het restaurant van het hotel. Hier schuif ik aan bij het uitgebreide ontbijtbuffet en bak ik een verse wafel voor mijn zoontje, en stil ik mijn trek met yoghurt, granola, fruit, croissant en lokale kazen. Na het stevige ontbijt en het uitchecken zijn we klaar voor onze excursie naar Plopsaland De Panne. Vanuit Antwerpen is dit nog wel een flink stuk rijden, want De Panne ligt helemaal in een uithoek van Vlaanderen, tegen de Franse grens aan.

Ontspannen in De Panne

Of het aan de uithoek ligt, weet ik niet, maar we treffen het met aanmerkelijk zonniger weer dan in de rest van de Benelux. De Panne is nog niet zo oud, onder haar huidige naam pas begin 19e eeuw. De Panne doet vooral dienst als badplaats en is dan ook sterk gericht op duinen en strand. We kiezen voor het Ibis Hotel, dat ook voornamelijk badgasten en bezoekers van Plopsaland ontvangt.

In no-time doorkruisen we het dorp en zijn we bij ons hotel. We droppen onze bagage vast af bij het Ibis en zetten dan koers naar Plopsaland, waar we vooral onze kleine een lol mee doen, want hij geniet volop van alle attracties. Tip: (die wij helaas pas achteraf ontdekten) koop je kaartjes vooraf online of met de kortingsvoucher van het hotel, want dat scheelt behoorlijk.

Na de hele dag bestookt te zijn door de kinderprikkels, puffen we even uit in onze hotelkamer. Daarna verkennen we downtown De Panne, snoepen er van huisgemaakte garnalenkroketten op de onvermoed leuke avondmarkt en nemen een duik in de zee. De kamer is functioneel en de bedden zijn prima. De volgende ochtend besluit ik dauw te trappen en glip zonder de anderen wakker te maken, de kamer uit. Ik grijp een snelle cappuccino mee uit de ontbijtzaal en bewandel de stille kronkelweggetjes die me voeren naar de kust.

De zee kondigt zich al aan door de knisperverse ochtendlucht te injecteren met een dosis ziltigheid die ik gretig inhaleer. Ik ben alleen met het zand, de blauwe lucht, de wolken, de vrolijk kwetterende vroege vogels en de golven die onophoudelijk inbeuken op de branding. Na een gedegen breathworksessie en een frisse duik zijn al mijn zintuigen ontwaakt en loop ik tintelend van de energie terug naar het hotel.

Oostende: verrassend mondain

Na De Panne reizen we door naar het dichtbijgelegen Oostende waar we ons laten verrassen door haar grandeur. We verwachtten een soort Zandvoort maar Oostende is veel stadser en stijlvoller. Eerst checken we in bij hotel Mercure Oostende, een viersterren hotel dat mooi gesitueerd is, centraal en ook vlakbij het strand. De kamers zijn verzorgd, de bedden lekker en de ramen kunnen open voor frisse lucht. Oostende blijkt een goede shopping-scene te hebben. We eten uitstekende frietjes bij Frituur Franky, een begrip in Oostende. En we drinken koffie bij ‘De Familie Jansen’, (ooit uitgeroepen tot de beste koffiebar van België).

Oostende heeft een lange promenade langs het brede zandstrand, waar de meeste toeristen natuurlijk speciaal voor komen. Als ik aan de kust zit, wil ik vis. Verse vis, liefst lokaal. We ontdekken een aantal zeer goede visrestaurants waar we graag waren gaan eten, maar vissen achter het net. Sommigen gaan pas op donderdag open en degene die wel open zijn, blijken helemaal volgeboekt. Hou daar dus rekening mee en reserveer ruim van tevoren! In plaats van verse vis eet ik een simpele spaghetti, een lichte teleurstelling, ik zal hier beter voorbereid terug moeten komen.

Ondanks de regen en ondanks geen vis, hebben we toch een leuke avond die we afsluiten met een goede nacht in het Mercure. Ook hier is het ontbijt uitstekend verzorgd, uiteraard weer met verse wafels, maar ook veel verrassende en leuke lokale producten die ik uiteraard allemaal uitprobeer. Hoewel we onze reis nog wel een paar dagen hadden verlengen, is het toch echt tijd om huiswaarts te keren. Aangezien Oostende zo dicht bij Brugge ligt, is het nog wel de moeite waard om hier te stoppen en een leuk dagje door te brengen. Waarvan akte.

