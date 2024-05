Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We drinken minder bier, dit is waarom

Bierliefhebbend Nederland heeft het de eerste drie maanden van 2024 enigszins laten afweten. Nederlanders dronken in die maanden namelijk minder bier dan een jaar geleden. Volgens branchevereniging Nederlandse Brouwers komt dat onder meer door het relatief koude voorjaar.

De accijns op bier ging ook omhoog, waardoor het duurder werd. Dat kan er ook aan bijdragen dat mensen een goudgele rakker vaker links laten liggen.

Minder bier gedronken in Nederland

In het eerste kwartaal zijn de bierverkopen met 2,4 procent gedaald. Zowel de thuisconsumptie als de horecaverkopen daalden. Wanneer wordt ingezoomd op biersoorten dan valt op dat de verkopen van speciaalbier met 1,1 procent afnamen. Bij alcoholvrij bier pakte de afname met 2,1 procent wat sterker uit en de pilsverkoop zakte met 2,8 procent.

De biermarkt kromp heel vorig jaar ook al. Nederlanders dronken toen vooral minder gemixte biertjes, zoals Radler. De verkoop daarvan daalde met ruim 15 procent. Daarbij speelde het slechte weer eveneens parten, omdat mensen deze flesjes of blikjes zoeter bier vooral opentrekken bij zonnig weer. Bierliefhebber en op zoek naar een vakantieland? In deze landen vind je de voordeligste pilsjes.

Accijnsverhoging levert minder op dan gehoopt

Per 1 januari van dit jaar ging de accijns op bier met gemiddeld 8 procent omhoog. Nederlandse Brouwers: „Ook lijkt het erop dat de forse verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrij bier met bijna 200 procent een negatief effect op de verkoop heeft.” De accijnsverhoging levert overigens minder op dan politiek Den Haag hoopte, omdat de bierverkoop afneemt. Dat meldt de vereniging.

„In opdracht van de Tweede Kamer moet het Ministerie van Financiën de grenseffecten van de accijnsverhoging monitoren”, zegt branchevoorzitter Fred Teeven, zelf oud-politicus en voormalig officier van justitie. „Zeker in combinatie met de verwachte lagere accijnsopbrengst zou het ons verbazen als uit die monitoring niet blijkt dat nog meer Nederlanders in België en Duitsland hun bier kopen. In die landen liggen de accijnzen namelijk fors lager. We zijn benieuwd welke conclusies het kabinet en de Tweede Kamer gaan trekken als blijkt dat nog meer bier over de grenzen wordt gekocht en de schatkist hierdoor steeds meer inkomsten misloopt.”

