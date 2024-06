Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Of je nou met de auto, fiets of het openbaar vervoer gaat: naar je werk moet je toch. Tenzij je thuis werkt, natuurlijk. Maar áls je kosten maakt om op je werk te komen, is het wel zo fijn dat je werkgever dat vergoedt. Dit is de maximale reiskostenvergoeding die je van je werkgever kan ontvangen.

De maximale reiskostenvergoeding die je van je werkgever kan ontvangen

Je kunt met een eigen auto naar je werk gaan, je kunt carpoolen (met één of meerdere collega’s in één auto) of je pakt het openbaar vervoer. Welke je ook kiest, je werkgever mag maximaal 23 cent per kilometer vergoeden (tenzij het om het openbaar vervoer gaat). Op 1 januari 2024 ging het maximale bedrag voor de vergoeding omhoog, daarvoor was het 21 cent per kilometer, in 2022 bleef de kilometervergoeding nog hangen op 19 cent per kilometer. Niet elke werkgever kiest ervoor om de reiskosten te vergoeden.

Over de kilometervergoeding betaal jij als werknemer geen belasting. Maar als je werkgever méér dan 23 cent per kilometer vergoedt, geldt het deel boven de 23 cent als loon. Daarover betaal je loonheffing. In een eerder artikel vertelde Metro je al hoe de loonheffingskorting werkt.

Vergoeding voor openbaar vervoer-kosten

Reis je met het openbaar vervoer, zijn er twee opties waaruit je werkgever kan kiezen. De genoemde 23 cent per kilometer of de werkelijk gemaakte reiskosten. Het vergoeden van ov-kosten is voor de werkgever ook belastingvrij.

Als het gaat om carpoolen, zijn er ook twee opties. Ben jij (of een collega) degene die het carpoolen organiseert, dan kunnen jullie allemaal een kilometervergoeding van 23 cent per kilometer aanvragen. Is het carpoolen echter door de werkgever georganiseerd, dan krijgt alleen de chauffeur de vergoeding. Meer over de maximale reiskostenvergoeding lees je op de website van de Rijksoverheid.

