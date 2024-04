Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantieplannen van Nederlanders beïnvloed door extreem weer

Hitte en overstromingen? Nederlanders passen hun vakantieplannen aan om zulk extreem weer te vermijden. Dat concludeert het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in een onderzoek onder duizend Nederlanders.

Het gaat om ongeveer 38 procent van de Nederlanders die hun vakantiekeuze laat beïnvloeden door extreme weersomstandigheden.

Vakantieplannen

Het grootste deel van de Nederlanders past hun vakantieplannen aan door de bestemming aan te passen. Is het noodweer in Griekenland? Dan kiest ongeveer 20 procent van de Nederlanders voor een ander land. Anderen passen hun vakantieperiode aan, letten op de voorwaarden, regelen een extra verzekering of boeken meer last-minute.

Welke landen dit jaar vermeden worden, is nog moeilijk te voorspellen. Vorig jaar waren het vooral landen in Zuid-Europa die te maken kregen met extreem weer. Zo kreeg het noorden van Italië te maken met veel regenval en hagel en kampten verschillende eilanden in Griekenland met grote bosbranden. Dat soort extreem weer zou zonder klimaatverandering onmogelijk zijn geweest, concludeerden wetenschappers al eerder.

Een groot deel van de Nederlanders, zo’n 90 procent, heeft al concrete vakantieplannen. Een jaar geleden was dat nog 80 procent. Van deze 90 procent is ongeveer een kwart van plan de vakantie door te brengen in Nederland. Een groter deel, 61 procent, wil juist de koffers pakken om een vakantie door te brengen in een ander Europees land.

Meivakantie

Om extreem weer zo goed mogelijk te vermijden, gaan veel mensen eerder op vakantie dan de zomervakantie. Vooral de maand mei is daardoor populair, zo concludeert NBTC. In januari van dit jaar waren er al 9 procent meer boekingen voor de meivakantie dan een jaar eerder.

Dat heeft volgens het bureau ook te maken met de inflatie. „Er lijkt steeds meer behoefte aan vakantiespreiding te zijn. Dit kan zorgen voor meer keuzemogelijkheden en lagere prijzen voor consumenten”, zegt directeur Jos Vranken tegen de NOS.

Reacties