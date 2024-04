Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Strengere regels voor influencers: vanaf nu certificaat nodig voor reclame maken

Voordat ze reclame kunnen maken op sociale media, moeten influencers verplicht een certificaat halen. Dat hebben marketingbranchevereniging DDMA, Bond van Adverteerders (bvA) en de Stichting Reclame Code samen bepaald.

Door een e-learning af te ronden, leren influencers wat wel en niet is toegestaan bij het online promoten van producten. Na het behalen van het certificaat krijgen de influencers een plek in het openbare register.

E-learning voor influencers

De initiatiefnemers streven met het nieuwe certificaat naar meer bewustwording en transparantie. De sector volgt hiermee een Frans voorbeeld, waar de certificering in 2021 is ingevoerd. Sindsdien is het aantal influencers dat de regels overtrad in Frankrijk drastisch gedaald.

Enkele bekende namen zijn al opgenomen in het register, waaronder zoals Bram Krikke, Eloise van Oranje, Geraldine Kemper en Kaj Gorgels. „Ik denk dat het voor zowel influencers als de consument goed is dat er nu duidelijke regels zijn afgekaderd”, laat Gorgels weten aan persbureau ANP. „Dan is er een duidelijk speelveld waarbinnen je mag spelen. Zo is het transparant en eerlijk voor iedereen en dat lijkt mij goed.”

Aangescherpte regels

Volgens de twee initiatiefnemers wordt de e-learning, die te vinden is op Influencerregels.com, constant „geactualiseerd”, zodat deze up to date blijft. Hierom moeten influencers de e-learning jaarlijks herhalen, zodat ze op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen.

De nieuwe e-learning en het bijbehorende certificaat is een toevoeging op de al bestaande regels voor influencers. Ze moeten in filmpjes bijvoorbeeld duidelijk maken of zij tegen betaling een product in beeld brengen.

Voor de grootste en dus belangrijkste influencers gelden sinds juli vorig jaar aangescherpte regels. Accounts met meer dan 500.000 volgers op een platform zoals YouTube, Instagram of TikTok, moeten zich inschrijven bij het CvdM. Bij een samenwerking met een bedrijf, wat uiteraard niet verboden is, moet dat expliciet worden vermeld. Als dat niet gebeurt, worden er echter geen sancties opgelegd. Niet alleen de influencers, maar ook de sponsorende onderneming zou een boete moeten krijgen.

Reacties