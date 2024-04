Tranen in Beat The Champions als Lex groot geldbedrag wint

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In het RTL 4-programma Beat The Champions nemen kandidaten het in hun eentje op tegen vijf ‘superquizzers’, om zo een geldbedrag te winnen. Gisteravond was het de beurt aan Lex, die samen met zijn vriendin een heftig ongeluk heeft meegemaakt in Oeganda.

Zijn vriendin raakte daarbij zwaargewond. De twee zijn na het ongeluk terug naar Nederland verhuisd, waar zijn vriendin weer aan het herstellen is. Lex heeft in hun tijd terug in Nederland zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, maar een huwelijk kost geld.

Lex zou daarom graag geld willen winnen van de champions in Beat the Champions. „Ik heb mijn vriendin eerste kerstdag ten huwelijk gevraagd. Dat kost natuurlijk een hoop geld. We hopen dat als zij helemaal hersteld is, dat we dan een heel mooi feest kunnen geven.”

Het ging allemaal mis in Oeganda, waar Lex voorheen woonde. Hij werkte in de toerismesector en leidde mensen op tot gids of hotelmedewerker. De twee zaten in de auto, Lex achterin en zijn vriendin voorin, toen er opeens een busje uit het niets opdoemde. „Daar zijn we frontaal tegenop gebotst. Nu zijn we in Nederland en is zij aan het herstellen”, legt Lex uit.

Aan de Beat the Champions-presentatrice Chantal Janzen vertelt Lex het verhaal. „Bij het ongeluk is zij zwaargewond geraakt.” Gelukkig voor de twee gaat het inmiddels met beiden een stuk beter, maar Lex’ vriendin heeft wel net nog een nieuwe heup moeten krijgen. „Dat is heel mooi en we gaan er nu gewoon vanuit dat het einde in zicht is.”

Sinds de twee terug zijn in Nederland, hebben ze alle seizoen van Beat the Champions gekeken. Terwijl Lex’ vriendin in het ziekenhuis lag, heeft hij ook geoefend met de vragen, zo vertelt hij aan Janzen. „Het was voor mij ook heel leuk om de afgelopen weken hiermee bezig te zijn. In het ziekenhuis heeft mijn vriendin mij zitten overhoren. Dat was hartstikke leuk.”

Janzen is dan ook benieuwd naar wat Lex, mits hij het spel wint, met het geld zou willen doen. „Ik heb mijn vriendin eerste kerstdag ten huwelijk gevraagd. Dat kost natuurlijk een hoop geld. We hopen dat als zij helemaal hersteld is, we dan een heel mooi feest kunnen geven”, verklapt Lex.

Een mooi doel dat haalbaar is, zo blijkt als Lex begint aan de vragen. Hij neemt het voor 10.000 euro op tegen drie van de champions, Abel Gilsing, Andries Tunru en Anna Gimbrère. Het oefenen blijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben: Lex wint van de champions en mag 10.000 euro mee naar huis nemen. „Fantastisch!”, roept Janzen blij.

Ondanks het oefenen, had Lex de winst niet verwacht. Een traan rolt over zijn wang. „Ik ben zo ontzettend blij dat jij hier nu staat en dat het beter gaat met je partner”, feliciteert Janzen hem, waarna ze hem een knuffel geeft. „Maak er een prachtige bruiloft van, vier vooral het leven, alsjeblieft.”

