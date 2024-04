Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de meest opvallende vacatures en het bijbehorende salaris

In 2024 overweegt zo’n 69 procent van de werkenden te wisselen van baan, stelt online netwerkplatform LinkedIn. Behoor jij tot die groep? Dan zijn deze opvallende openstaande vacatures wellicht een goede optie voor jou. We vertellen je direct wat het bijbehorende salaris is.

Een van de redenen om te wisselen van baan kan je dagelijkse reistijd naar het werk zijn. In Nederland duurt de gemiddelde woon-werkverkeer rit 32 minuten.

Top 10 opvallende vacatures

De Nationale Vacaturebank heeft de meest opvallende openstaande vacatures van het moment op een rij gezet. En die specifieke beroepen leggen je geen windeieren. Op basis van de beschikbare functies varieert het salaris tussen de 2000 euro en bijna 8000 euro per maand.

Opvallende banen en bijbehorend salaris

Hieronder vind je de lijst met de meest opvallende openstaande vacatures en we vertellen je direct meer over het bijbehorende salaris. Alle genoemde salarissen zijn brutomaandsalarissen en zijn een indicatie. In de praktijk kan het inkomen op basis van verschillende factoren – zoals bijvoorbeeld ervaring – altijd afwijken.

1. Cliniclown

Salaris: 2850 euro (startsalaris)

Droom jij ervan om bij zieke kinderen (of volwassenen) een lach op het gezicht te toveren? Dan is wellicht een leven als Cliniclown jouw roeping. Handig als je theaterervaring hebt of een muziekinstrument kunt bespelen. De opleiding en inwerkperiode duurt zo’n 5 maanden; tijdens die maanden krijg je vast een aanstelling van 24 uur per week.

2. Strandwacht

Salaris: 2678 tot 3303 euro

Als strandwacht zorg je voor de veiligheid op het strand en in de zee. Het is een vereiste dat je in het bezit bent van een EHBO-Lifeguard diploma. Daarnaast moet je een uitstekende zwemmer zijn en daarvoor allerlei tests afleggen. Niet geheel onbelangrijk: bij deze vacatures gaat het om een tijdelijke functie.

3. Billentrainer

Salaris: freelance uurtarief

De bootyclubs schieten (met name in de Randstad) uit de grond. Het voornaamste doel? Het trainen van de bilspieren. En daar is natuurlijk ook een trainer voor nodig. Daarom zijn er vacatures te vinden voor een booty instructeur. In een dergelijke positie word je vaak als freelance ingehuurd en per les of uur betaald.

4. Boswachter

Salaris: 2500 tot 4000 euro

Boswachter word je niet zomaar: daar is vakspecifieke kennis voor nodig. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de balans tussen recreatiebezoek en de natuur, om ervoor te zorgen dat de natuur kan blijven bestaan.

5. Forensisch IT-expert

Salaris: 4278 tot 6320 euro

In dit geval werk je als forensisch IT-expert voor de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, beter bekend als de FIOD. Daar zet je jouw IT-kennis in om financiële criminaliteit op te sporen. In deze functie werk je onder andere samen met rechercheurs. Ben je eenmaal binnen? Het salaris varieert tussen de 4278 en 6320 euro bruto per maand.

6. Vliegmedische keuringarts

Salaris: 5248 tot 7986 euro

Vliegmedische keuringsarts word je niet zomaar. Je moet officieel geregistreerd staan als gespecialiseerd arts. Daarnaast moet je nog drie extra certificaten in je bezit hebben. Namelijk die van Aeromedical Examiner klasse 1, 2 en (je raadt het al) 3.

Met het klasse 1-certificaat mag je keuringen uitvoeren binnen de burgerluchtvaart. Met klasse 2 ben je bevoegd keuringen uit te voeren rondom recreatief vliegen en met klasse 3 voer jij medische keuringen uit op het gebied van luchtverkeersleiders.

7. Junior archeoloog

Salaris: 4000 tot 5500 euro

Interesseer jij je meer voor het verleden, dan voor de toekomst? Wellicht heb jij altijd al archeoloog willen worden. Na je studie en met de juiste kennis en ervaring op zak kom je eventueel in aanmerking voor een positie als junior archeoloog. Het startsalaris liegt er in ieder geval niet om. Dat begint bij zo’n 4000 euro bruto per maand.

8. Sommelier

Salaris: 2300 tot 2656 euro (startsalaris)

Als sommelier ben je expert op het gebied van wijn. De salarissen lopen uiteen en kunnen ook flink oplopen. Maar jij bent verantwoordelijk voor het wijnadvies richting de chef en gasten.

9. Schipper op een rondvaartboot

Salaris: 2000 tot 3000 euro

Als jij droomt van een leven als kapitein, dan is een positie als schipper op een rondvaartboot in Amsterdam wellicht iets voor jou. Het is belangrijk dat je in het bezit bent van een Klein of Groot vaarbewijs en een marifoonbewijs.

10. Duiker voor onderwaterwerkzaamheden

Salaris: 3000 tot 3400 euro

Dit vak klinkt behoorlijk specifiek. Rondom grote vaartuigen op zee moeten er ook werkzaamheden onder water worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de reparatie van stroomkabels of sluizen. Dat wordt gedaan door duikers. Vooral belangrijk dus, dat je niet bang bent voor water.

Zijn bovenstaande beroepen niets voor jou? Wellicht is dan een leven als stratenmaker, verloskundige of forensisch arts meer voor jou weggelegd. Je hoort er alles over in onze podcast De Werkvloer.

