Koude nachten met lichte vorst op komst, pas op voor je zomerplantjes

Het is deze dagen vrij (of voor het gevoel héél) koud lenteweer, dat hebben we allemaal wel in de gaten. Afgelopen nacht is het kwik in Groningen korte tijd even onder nul gedoken. Hoe staat het er voor de komende dagen en nachten qua weer voor? Wordt het net zo koud?

In Groningen was het bibberen geblazen dus, elders in het land bleef het kwik enkele graden boven het vriespunt. Komende nachten verlopen nog een stuk kouder en kan het op meerdere plekken tot vorst komen. De tijd van ‘koud’ houdt volgen weerdienst Weeronline nog even niet op.

Dit kan natuurlijk gevolgen hebben voor Koningsdag, dat zaterdag op de planning staat. Metro schreef er al eerder over: groot feest zal het wel worden, maar koud ook.

Koud? Ja, lichte vorst op komst

Vanavond en vannacht is het, op een lokale bui na, droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar regelmatig af. In opklaringsgebieden kan het kwik uiteindelijk dalen tot richting het vriespunt, meldt Weeronline. In het oosten van het land kan het lokaal tot lichte vorst komen. Op uitgebreide schaal is deze nacht wel al grondvorst mogelijk. Alleen in de kustgebieden is het minder koud. Hier ligt het kwik veelal enkele graden boven het vriespunt.

Heldere sterrenhemel

De nacht naar dinsdag verloopt droog en nog wat kouder. De wind valt weg en in combinatie met een heldere sterrenhemel zijn de omstandigheden optimaal om het flink te laten afkoelen. Aan het einde van de nacht kan de temperatuur op veel plekken zijn gedaald tot net onder het vriespunt. In het oosten van het land kunnen de thermometers zelfs -3 graden aanwijzen. Alleen in de kustgebieden blijft het kwik net boven nul. Aan de grond gaat het bijna overal vriezen en landinwaarts is zelfs matige grondvorst mogelijk.

Koud, dus gevolgen voor zomerplantjes fruittelers

Door de zachte voorgeschiedenis in de maanden februari en maart loopt de natuur weken voor op schema. Fruitbomen stonden al vroeg volop in bloei en zelfs het graspollenseizoen is al begonnen. Doordat het op uitgebreide schaal komende nachten flink koud wordt en licht kan gaan vriezen, zullen fruittelers in actie moeten komen om de bloesem en beginnende vruchten te beschermen tegen bevriezing. Ook is het slim om eventuele zomerplantjes af te dekken als deze al in de tuin geplant zijn.

