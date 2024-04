Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet langer vijf dagen in de week post, PostNL wil nieuw systeem: ‘Te weinig post en te weinig bezorgers’

Elke dag post kunnen verwachten? Dat gaat veranderen, heeft PostNL besloten. Omdat er te weinig post is en er te weinig bezorgers zijn, gaat het postbedrijf niet meer elke dag post bezorgen, maar om de dag.

Volgens directeur Maurice Unck zit het postbedrijf aan de „grens” van wat ze kunnen doen om postbezorging betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

Post om de dag

„Dat de postbezorger straks om de dag komt, daar kun je dan in ieder geval op rekenen”, vervolgt Unck in gesprek met Nu.nl. Volgens de directeur zal de overstap van elke dag naar om de dag geen grote verandering zijn. Zij vertrouwt erop dat iedereen „snel genoeg” zal wennen aan het nieuwe systeem.

Op websites waar je bijvoorbeeld een kaartje kunt maken en versturen, kun je zien op welke dag jouw kaartje bij de ontvanger op de mat ploft. En op de website van PostNL kun je zien wanneer een postcode aan de beurt is voor bezorging. Komt die dag niet uit, dan kun je je post ook op een andere dag laten bezorgen. Dit kost wel geld. Hoeveel meer dat gaat kosten, kan Onck nog niet zeggen. „Dat wordt wel echt duurder dan de prijs van een gewone postzegel van 1,09 euro. Zoals bloemen laten bezorgen op een zondag ook duurder is.”

PostNL heeft het besluit onder andere genomen omdat de gewone briefpost al jaren afneemt in aantallen. Het aantal brievenbuspakketje neemt echter juist wel toe. „Dat groeit wel”, ziet ook de directeur van het postbedrijf. „Maar niet zodanig dat je daarmee de postbezorging op peil kunt houden. Per saldo krimpt de markt.”

Toekomst

Het is niet voor het eerst dat het aantal dagen waarop brievenbuspost wordt bezorgd, wordt teruggeschroefd. Tien jaar geleden werd de postbezorging al teruggebracht van zes dagen in de week naar vijf dagen. Nu gaat het, als het ligt aan PostNL, naar twee of drie dagen in de week.

Daarvoor heeft het postbedrijf wel toestemming nodig van Den Haag. De zogeheten Postwet zal er namelijk voor aangepast moeten worden. Unck verwacht echter niet dat dat problemen gaat opleveren. „Het onderwerp is niet langer controversieel en staat eerdaags op de agenda”, zegt Unck.

Unck wil langzamerhand naar een toekomst waarin mensen zelf hun post halen, in plaats van dat alles bezorgd wordt. Maar daarvoor is de tijd nu nog niet rijp, weet ook de directeur. „Verderop in de tijd voor bepaalde gebieden is dat wellicht een optie.”

