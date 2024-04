Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze stad zit je het goedkoopst op het terras (en hier het duurst)

Afgelopen zaterdag zaten de terrassen in grote steden – en daarbuiten – afgeladen vol. Niet gek ook, met die heerlijke temperaturen. Ook komend weekend staan ons een aantal mooie dagen te wachten. Maar goed: je wil niet de hoofdprijs uitgeven. In welke stad zit je het goedkoopst op het terras?

We zetten ‘t op een rijtje voor je, van goedkoopst naar duurst. De weersverwachting voor de komende tijd lees je hier. Het is nu even wat minder, maar in het weekend zou het wat bij moeten trekken.

Goedkoopste terrassen in deze steden

Firstmate Hospitality Consultants heeft onderzoek gedaan naar de prijzen op terrassen in de 15 grootste steden van Nederland. Je bent dus misschien nóg goedkoper uit in een kleinere stad, maar heb je een citytrip op de planning, dan is dit een handige lijst om bij de hand te hebben.

Om de gemiddelde prijs op terrassen in de stad te bepalen, is gekeken naar de terrasprijzen op grote terrassen van de centrale pleinen in de grootste steden. De prijs die je ziet, is die van een kopje koffie, cola, biertje (25 cl) en zes bitterballen bij elkaar opgeteld.

Dit zijn de terrasprijzen in grote steden, van goedkoop naar duur:

Leeuwarden – 20,04 euro

Breda – 20,48 euro

Amersfoort – 20,76 euro

’S Hertogenbosch – 21,30 euro

Nijmegen – 21,76 euro

Zwolle – 21,88 euro

Maastricht – 21,93 euro

Arnhem – 22,01 euro

Groningen – 22,46 euro

Leiden – 22,46 euro

Rotterdam – 23,44 euro

Eindhoven – 23,64 euro

Haarlem – 23,65 euro

Utrecht – 23,67 euro

Amsterdam – 23,77 euro

Den Haag – 25,02 euro

Er zit ook nog verschil tussen wát er precies het duurst is. De goedkoopste bitterbal eet je namelijk niet in Leeuwarden, zoals je misschien zou verwachten, maar in Breda. Den Haag spant wel de kroon qua bitterbal-prijs, daar eet je de duurste. In Leeuwarden betaal je wel het minst voor een biertje, in Leiden en Den Haag het meest.

Reacties