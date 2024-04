Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de goedkoopste (en populairste) bestemmingen voor de meivakantie

De meivakantie staat weer voor de deur en dat is voor veel mensen het ideale moment om de zon alvast even op te zoeken. Dat blijkt wel uit de trends, want vooral landen als Portugal, Spanje en Italië zijn voor de aankomende vakantieperiode populair.

Ga je verder weg met het vliegtuig en wil je een upgrade? Volgens een stewardess is daar een truc voor die in 99 procent van de gevallen werkt. Daarnaast tipten we je de zonnigste steden van Europa, mochten de steden in dit lijstje je niet bekoren.

Populairste bestemmingen voor de meivakantie

Skyscanner kwam erachter welke steden het meest in trek zijn in de meivakantie. Dat veel Nederlanders die periode op vakantie gaan, staat volgens hen vast. Het bedrijf zag namelijk een toename van 25 procent in vergelijking met vorig jaar in het aantal zoekopdrachten voor vluchten tijdens de meivakantie. Naar deze tien steden zijn mensen het meest op zoek:

Barcelona Malaga Denpasar (Bali) Rome Istanbul Lissabon Londen Faro New York Palma

Goedkope vakantiebestemmingen

Nu alles duurder is, zijn mensen ook veelal op zoek naar goedkope vakanties. Die zijn er ook nog, Skyscanner somde een aantal steden op waar je voor minder dan 165 euro heen (en weer) vliegt. Zo vlieg je voor 126 euro vanaf Eindhoven naar Gdańsk (en weer terug dus), voor 163 euro vanaf Eindhoven naar Venetië en voor 165 euro van Amsterdam naar Kopenhagen.

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat Berlijn en Londen ook in deze lijst stonden, maar dat is zo makkelijk met de trein te doen, dat vliegen nogal zonde is. Zo ben je in 7 à 8 uur met de trein in Berlijn, wat je zo’n 93 euro kost. In Londen ben je in zo’n 4 uur, dat kost wel een stuk meer: in de gekozen periode nu zo’n 400 euro. Als je vooruit boekt, heb je vaak meer geluk qua prijs. We keken hierbij op het moment van schrijven naar de meest goedkope optie tijdens de meivakantie (27 april heen, 5 mei terug).

