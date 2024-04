Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stewardess onthult: deze stoelrij in het vliegtuig heeft kans op first class-upgrade

Krappe stoeltjes en weinig bewegingsruimte, het is soms een beetje behelpen in een vliegtuig. Hoe fijn zou het dan zijn om net even wat meer luxe op een vlucht te hebben? Nu moet je normaal gesproken aardig wat centjes hebben voor een plekje eersteklas. Maar een stewardess deelt een goedkoop trucje.

De stewardess zegt op TikTok dat er zelfs meerdere manieren zijn waarmee vakantiegangers zichzelf naar de first class kunnen manoeuvreren. En dat zonder duizenden euro’s uit te geven. Een daarvan is door tactisch een stoel uit te kiezen in het vliegtuig.

Metro zet regelmatig tips en trucjes op een rij als het om vliegreizen gaat. Dit is bijvoorbeeld waarom je beter geen koffie moet bestellen in het vliegtuig. Pijnlijke oren tijdens het vliegen? Probeer dan dit trucje uit. En kende jij de codetaal al waarmee vliegtuigbemanning stiekem bespreekt of je knap bent (of niet)?

Deze stoelrij geeft passagiers kans op upgrade first class

Op haar TikTok-kanaal zegt Cierra Mistt, die in het dagelijks leven bemanningslid is bij een luchtvaartmaatschappij, dat voorsorteren op een plekje first class al begint bij het kiezen van je stoel. Mensen die op de laatste rij zitten van een vliegtuig maken namelijk meer kans op een upgrade.

Waarom dat is? „Wat luchtvaartmaatschappijen niet willen dat je weet is dat we voor vluchten die niet vol zitten, mensen moeten verplaatsen voor het evenwicht van het vliegtuig”, legt ze in de video uit. Wanneer dat gebeurt, begint luchtvaartpersoneel meestal achteraan.

„Selecteer bij het kiezen van een stoel altijd de achterste rij. Als het gewicht in het vliegtuig niet goed verdeeld is, is de kans groter dat we je een gratis upgrade aanbieden”, aldus deze Mistt in haar video, die viraal gaat.

Andere methode voor eersteklas-plekje in vliegtuig: ‘Werkt 99 procent’

Maar het komt natuurlijk ook weleens voor dat een vlucht volledig vol zit. In Nederland zijn we het niet gewend, maar in Amerika gebeurt het nog weleens dat er bij overboekingen voor het boarden aan passagiers wordt gevraagd of ze – tegen een vergoeding – de vlucht erna willen pakken.

„Bij de gate komt er dan een aankondiging waarin om vrijwilligers wordt gevraagd. Je krijgt dan vaak een voucher ter waarde van enkele honderden dollars.” Maar neem dat niet gelijk aan, zegt de stewardess tegen haar volgers.

In plaats daarvan ga je naar de medewerker bij de gate en vraag je om een bedrag in cash, en dus niet in een voucher. Maar het belangrijkste – voor een eersteklas-plekje in ieder geval – komt dan: „Tijdens het boeken voor een volgende vlucht zeg je dat je first class wil vliegen om je te compenseren. Dat werkt in 99,999 procent van de gevallen”, beweert ze.

Bekijk de video op TikTok hieronder.

@cierra_mistt flight attendant secrets- how to get FREE upgrades to FIRST CLASS (p 1) ✈️ ♬ original sound – Cierra Mistt

Vorige Volgende

Reacties