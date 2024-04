Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Strandbedje huren op vakantie? Dit zijn de prijzen in verschillende landen

De zomervakantie is voor veel mensen een tijd om te genieten van zon, zee en om te relaxen op een strandbedje bij het geluid van de golven. Maar als echte Nederlanders zijn we ook altijd geïnteresseerd in prijzen van dingen en al helemaal op vakantie, want het is allemaal al zo duur. Reisorganisatie Sunweb heeft een onderzoek uitgevoerd en nu zien we hoe veel prijzen van strandbedjes met elkaar verschillen.

Zo duur zijn strandbedjes in Europa

Nu iedereen wat meer op zijn of haar portemonnee let, kan het de moeite waard zijn om de prijzen van strandbedjes op vakantiebestemmingen te vergelijken. Zo kun je nèt wat meer geld over houden om bijvoorbeeld uit te geven aan een lekker drankje of etentje tijdens je welverdiende vakantie. Daarom lanceert Sunweb de Sunweb Sunbed Index, die laat zien welke vakantiebestemmingen de goedkoopste strandbedjes hebben.

Uit het onderzoek, waarin de prijzen zijn verzameld voor bedjes op openbare stranden in zeven bestemmingen rond de Middellandse Zee, blijkt dat de prijzen kunnen variëren tot ongeveer 18 euro per bedje per dag.

Waar voor je geld?

Zo zijn vakantiegangers in Turkije gemiddeld slechts 2 euro kwijt per bedje, terwijl het aan de Franse Rivièra tot 20 euro per dag per bedje kan kosten. Italië is het op één na duurste land – hier kost een strandbed zo’n 17 euro per dag. Er zijn lokaal nog verschillen per strand en bedje, waarbij sommige luxueuzer zijn dan andere, maar de prijzen voor een normaal strandbed variëren van 2 tot 20 euro.

„Voor veel mensen is het huren van een strandbedje een must op vakantie, maar het kan een behoorlijke hap uit je reisbudget zijn als je je niet bewust bent van de kosten. Voor een gezin van vier moet je voor een week vakantie aan de Franse Rivièra dus rekening houden met 80 euro per dag, of 560 euro per week, aan extra kosten. Dat is tien keer meer dan in Turkije”, zegt Martine Langerak, woordvoerder bij Sunweb.

Langerak vervolgt: „We hopen dat onze Sunweb Sunbed Index mensen die op reis willen een indicatie geeft van de kosten voor een strandbed in verschillende vakantiebestemmingen. Zo kan iedereen van een fijne en ontspannen vakantie genieten zonder onverwachts voor extra kosten te staan.”

Prijzen voor strandbedjes in het Middellandse Zeegebied

Turkije (Alanya): 2 euro

2 euro Cyprus: 5 euro

5 euro Spanje (Costa del Sol/Mallorca): 9 euro

9 euro Kroatië (Split en nabijgelegen eilanden): 10 euro

10 euro Griekenland: 15 euro

15 euro Italië (Sardinië/Sicilië): 17 euro

17 euro De Franse Rivièra: 20 euro

