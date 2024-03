Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Behoefte aan vitamine D? Dit zijn de zonnigste steden van Europa

Het is dan wel lente, maar het blijft ins ons land voorlopig even grauw. Heb je toch behoefte aan zon op je toet en moet je je vitamine D-niveau even omhoog krikken? Dan vind je misschien heil in één van de zonnigste steden van Europa.

De zonnigste steden van Europa

Als je op zonvakantie wil, wil je dat natuurlijk wel goed doen. Daarom hieronder een overzicht van Europese steden met de meeste zonuren, inclusief de gemiddelde temperatuur én kamerprijs, met dank aan onderzoek door Holidu.

Malaga, Spanje | 280,2 zonuren per maand

Spanje is sowieso goed voor een flink aantal steden in deze lijst, maar Malaga steekt er met kop en schouders bovenuit. Dat is namelijk de meest zonnige stad van Europa, met 280,2 zonuren per maand. Die uren zijn verspreid over het hele jaar, dus zelfs in de herfst pik je hier een zonnestraaltje mee. Daar houdt het aanbod in Malaga echter niet bij op, vooral liefhebbers van culinaire en culturele avonturen zitten hier gebakken.

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 18,8 graden

💶 Gemiddelde prijs vakantiehuis per nacht: 135 euro

Alicante, Spanje | 280 zonuren per maand

Ook in Alicante zit je goed als het gaat om het aanvullen van je vitamine D, met slechts 0,2 zonuren minder dan Malaga. Alicante ligt aan de Costa Blanca en heeft dus meer dan genoeg witte stranden om lekker op te relaxen. Je vindt hier eveneens de roze zoutmeren van Torrevieja en het Tabarca eiland.

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 18,5 graden

💶 Gemiddelde prijs vakantiehuis per nacht: 120 euro

Murcia, Spanje | 277,7 zonuren per maand

Murcia is een stad die een stuk minder bekend is dan Malaga of Alicante, maar wel minstens net zo mooi is. Houd je van lekker Spaans eten en zon, maar wil je hordes toeristen liever vermijden? Dan is dit een ideale optie voor jou.

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 18,4 graden

💶 Gemiddelde prijs vakantiehuis per nacht: 93 euro

Nog meer zonnige Europese steden

Deze zeven steden maken de top tien van zonnigste steden van Europa compleet:

Catania, Italië | 274,9 zonuren per maand Sevilla, Spanje | 273,9 zonuren per maand Cordoba, Spanje | 268,5 zonuren per maand Marseille, Frankrijk | 267,6 zonuren per maand Madrid, Spanje | 266,9 zonuren per maand Zaragoza, Spanje | 265,9 zonuren per maand Athene, Griekenland | 262,2 zonuren per maand

