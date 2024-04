Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens Teun van de Keuken maakt de voedingsindustrie ons ziek: ’80 procent van de supermarktvoeding is ongezond’

Teun van de Keuken nam de voedingsindustrie onder loep en schreef daar een boek over dat pijnlijke conclusies trekt. De journalist betuigt dat de industrie ons probeert ‘vet te mesten als plofkippen’ en ons ziek maakt. Op NPO Radio 1 vertelt hij erover. „We worden volgepropt met rommel.”

Van de Keuken presenteerde jarenlang Keuringsdienst van Waarde, dat inzicht probeert te verschaffen in de productie van voedsel en andere consumentenproducten.

Teun van de Keuken bij NPO Radio 1 over voedingsindustrie

In het boek De mens is een plofkip schrijft Van de Keuken dat veel producten in de supermarkt niet echt voedsel zijn, maar een substantie die moet lijken op voeding. „Voeding moet voedingswaarde hebben. Maar heel veel dingen die we eten is gewoon een soort spul wat helemaal nergens goed voor is”, stelt hij bij NOS Met het Oog op Morgen.

„Als je op de ingrediëntenlijst kijkt van die voeding, dan zitten er soms wel dertig dingen in. Je hebt bijvoorbeeld volkorenmeel. Dat vindt de fabrikant niet goed, dus die halen al de vezels eruit. Daarna houd je wit meel over. Dan doen ze er suiker en zout en vet in, want dat vinden wij verslavend lekker. Dan stoppen ze er nog allerlei conserveringsmiddelen in en dat soort dingen. En zo worden we volgepropt met rommel.”

Onderzoek op mensen

Van de Keuken zegt dat de voedingsindustrie onderzoek op mensen doet. „Hoeveel suiker en vet kunnen we er nog in doen, zodat ze er maar van blijven eten? Het sublieme etensmiddel wat niet goed voor ons is, waar wij gewoon verslaafd aan zijn, zijn chips. Die combinatie suiker, zout en vet vinden wij onweerstaanbaar. Bij chips is dat tot in perfectie geslaagd.”

Toch eet hij zelf ook nog weleens een chipje. „Ik ben me er natuurlijk bewuster van. Heel vaak doe ik het niet. Maar het zit zo vernuftig in elkaar, dat zelfs mensen die het weten soms voor de bijl gaan.”

Vooral op het station of bij een benzinepomp is de verleiding volgens Van de Keuken groot. „Probeer maar eens bij een benzinepomp iets gezonds te krijgen. Dat is bijna onmogelijk. Als je een kopje koffie haalt, dan vraagt de persoon achter de kassa altijd of je er nog iets lekkers bij wilt. Negen van de tien keer zeg ik nee, maar als ik aan het einde van de dag een beetje moe ben dan denk ik: nou, deze ene keer. Daar is het allemaal op gericht. En voor je het weet heb je tien ‘ene keren’ in de maand.”

Als klap op de vuurpijl is het ook nog zo dat hoe meer chips je eet, hoe meer honger je krijgt. „Dan krijg je een piek in de suikerspiegel en dan heb je zin om nog meer te eten.”

‘Vergelijk het met drugs’

Er is van vrije keuze nauwelijks nog sprake, stelt Van de Keuken. „Ik vergelijk het met drugs. Dezelfde genotplekken in de hersenen slaan aan bij dit eten. 80 procent van de voeding in de supermarkt is ongezond. 80 procent van de marketing is ook ongezond. Op alle straathoeken wordt dit spul ons aangeboden. Het oerbrein zegt: we willen eigenlijk calorierijk voedsel eten. De jager-verzamelaar ving vroeger een keer een bizon en dacht: lekker veel calorieën, want misschien kom ik een maand lang geen bizon meer tegen. Maar nu komen we op elke straathoek een bizon tegen.”

De industrie zou ons hebben ingepeperd dat het onze eigen keuze is. „Er zijn miljarden gespendeerd om dat idee in ons hoofd te krijgen. Het punt is: we zijn een beetje weerloos. Dus de fabrikanten zouden er wat aan moeten doen, maar die zijn niet op aarde om lekker en gezond voedsel te maken, maar om winst te maken. Dus eigenlijk is het ook een appèl aan de overheid om met strengere regels te komen.”

