Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Sharon (29): ‘Ik spaarde 20.000 euro voor mijn auto’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 29-jarige Sharon, die heel trots is op wat ze heeft bereikt.

Beroep: verpleegkundige

Netto inkomen: 2800 tot 3000 euro (inclusief onregelmatigheidstoeslag)

Woonsituatie: huurwoning (732 euro per maand)

De Spaarrekening van Sharon

Sharon is verpleegkundige en werkt vooral avonden en weekenden, zodat ze een onregelmatigheidstoeslag ontvangt. „Ik woon alleen, dus ik hoef voor niemand overdag thuis te zijn. In de avonden ontvang ik een toeslag van 36 procent, op zaterdag 44 procent en op zon- en feestdagen 60 procent”, vertelt ze. Daarnaast hoeft ze op deze manier nooit een wekker te zetten, een voordeel, vindt ze zelf.

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Bijna 9000 euro, op dit moment. Dat is een stuk meer geweest, maar ik heb een auto gekocht van 20.000 euro.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„Ik spaar vast 10 procent van mijn netto inkomen per maand. Daar kom ik dan niet meer aan. Vervolgens gaan alle vasten lasten eraf en houd ik nog rond de 1000 euro over op mijn rekening. Vaak maak ik dat lang niet allemaal op. Meestal blijft er tussen de 400 en 600 euro over, dan zet ik dat ook nog op mijn spaarrekening.”

Ik spaar vast 10 procent van mijn netto inkomen per maand.

„Ik maak duidelijke keuzes en dingen als nutteloze abonnementen zeg ik sowieso op. Ook voor de energierekening controleer ik goed waar ik het goedkoopste uit ben. Soms bespreek ik ook de financiën met een collega die ongeveer hetzelfde verdient. Dan bespreken we hoe we het aanpakken en wat we van elkaar kunnen leren. Die methode van 10 procent sparen heb ik zo opgebouwd en ik probeer dat anderen ook aan te raden. Daardoor spaar je altijd een bedrag en kan ik onverwachte kosten altijd dekken.”

Je hebt geld gespaard voor een auto. Waarom heb je die keuze gemaakt?

„Mijn eerste auto begon gebreken te vertonen en ik had de droom om een BMW 4-serie te kopen. Dat is voor mij een doel geworden. Toen ik net op mijzelf woonde, had ik een buffer van 10.000 euro en vanaf daar ben ik gaan sparen, sparen en nog eens sparen. Ik ben bijvoorbeeld haast niet op vakantie gegaan. Zo heb ik die auto uiteindelijk tweedehands kunnen kopen.

Toen ik op mijzelf ging wonen, had ik al een flink bedrag gespaard. Op mijn 24ste haalde ik mijn mbo 4-verpleegkunde en daarna heb ik nog twee jaar thuis gewoond. Op mijn 26ste ben ik toen uit huis gegaan met 20.000 euro op zak. Toen heb ik voor zo’n 10.000 euro aan spullen gekocht en daarna had ik dus nog 10.000 euro over.”

Heb je inmiddels weer een nieuw spaardoel?

„Ja, ik zou heel graag over een tijd een vakantiehuisje kopen. Dat hoeft niet duur te zijn, maar dat lijkt me een goede investering waar ik lang profijt van kan hebben. Dat is dan blijvend en van mij. Ik zou dat zonder hypotheek willen kopen. Ik ben sowieso niet van de schulden, dan krijg je ook direct een BKR-registratie, dat wil ik niet.

Een koopwoning om vast in te wonen is in mijn eentje niet te doen. Deze huurwoning is voor mij perfect. Het is een heel ruim appartement en gezien de prijs is het heel fijn dat ik dit heb. Ik zocht een woning voor mijzelf en heb geen kinderen of partner. Ik kwam ook niet meer in aanmerking voor een jongerenwoning, want ik verdiende al te veel. Het appartement waar ik nu woon is eigenlijk een seniorenwoning die ze niet verhuurd kregen. Toen werd het op de gewone markt aangeboden en zo ben ik hier terecht gekomen.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Financieel zit ik goed. Ik heb geen geldzorgen en ik ben heel trots op wat ik heb bereikt. Ik ben nu heel bewust met geldzaken bezig. Mijn ouders hebben altijd gezegd: als je iets wil, dan moet je ervoor werken. Zo sta ik er nu ook in.

In mijn pubertijd was dat wel anders. Mijn zakgeld was vaak halverwege de week op. Op mijn 15e ging ik voor het eerst werken op het land. Ik kreeg 5 euro per uur en leerde hard werken. Als ik daarna iets wilde, dan wist ik hoeveel uur ik daarvoor moest werken. Tijdens mijn studie verpleegkunde ben ik als vakantiekracht in verzorgingshuizen gaan werken en heb ik gespaard. Ik kon wel 800 euro aan vakantie verkwisten, maar ik wilde liever sparen voor mijn toekomst.”

Wat is je beste financiële tip?

„Sowieso om die 10 procent van je netto inkomen direct op je spaarrekening te zetten. Mensen weten soms niet hoe ze moeten sparen, maar deze methode is heel duidelijk. Die 10 procent kom je dan niet meer aan. Ook als je 1600 euro netto verdient, dan spaar je alsnog 160 euro per maand. Voor mij is dat de heilige graal. Als je dan voor onverwachte kosten komt te staan, kun je dat altijd betalen en hoef je geen leningen af te sluiten. Als 29-jarige heb ik daardoor totaal geen zorgen.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties