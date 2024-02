Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze snelle check in je hotel kun je achteraf een hoop ellende besparen

Een rondje in de kamer maken, op het bed neerploffen en vervolgens je koffer uitpakken. Veel reizigers houden ongeveer die volgorde aan als ze voor het eerst de hotelkamer binnenstappen. Maar het beste kun je vóórdat je die stappen uitvoert, beginnen met een specifieke check van minimaal 30 seconden in het hotel. „Dat kan je later een hoop problemen besparen.”

Slapen in een hotel doen we allemaal weleens. En dat kan heerlijk zijn, even weg van huis. Maar er liggen ook wat gevaartjes op de loer. Zo schreef Metro eerder al over het gebruik van gratis shampoo of douchegelletjes in de hotelbadkamers en waarom het een slim idee is om één schoen in het kluisje van je hotel te leggen.

De nieuwste reistruc die in dat rijtje past: de 30 seconden-check die je direct dient te doen als je voor het eerst de deur van je hotelkamer opent.

Dit is het doel van de 30 seconden-check bij binnenkomst hotelkamer

Wat je met die 30 seconden (of langer) checkt? Of er bedwantsen in de kamer zitten. Omdat bedwantsen van menselijk bloed leven, vind je ze vaak terug op plekken waar veel mensen bij elkaar komen. En dat is een hotel natuurlijk bij uitstek.

De kans bestaat dus dat deze irritante insectjes zich in jouw hotelkamer hebben genesteld. De roodbruine beestjes zuigen bloed om zich van voedsel te voorzien en dan ben jij natuurlijk het ideale hapje als je ‘s nachts ligt te slapen in je bed. De beten van de bedwants zorgen voor rode vlekken die flink kunnen jeuken.

Volgens de Amerikaanse website The Huffington Post maakt het niet uit hoe luxe een hotel is. „Bedwantsen voelen zich niet aangetrokken tot vuil”, zegt de reisjournalist van die Amerikaanse site. „Bedwantsen worden aangetrokken door warmte, bloed en koolstofdioxide, allemaal dingen die mensen met zich meenemen. Hoe goed beoordeeld of luxueus een hotel ook is, het kan nog steeds een toevluchtsoord voor hen zijn.”

Via bagage vanuit de hotelkamer naar jouw eigen bed

Als je bedwantsen in je hotelkamer hebt, is het onprettige verhaal nog niet voorbij. De kans bestaat dan namelijk dat je de bedwantsen als levende souvenirtjes via jouw bagage meeneemt naar je eigen huis, waarna ze in jouw eigen bed terechtkomen.

En zo wordt het verhaal nóg vervelender: dan heb je ineens met een bedwantsenplaag te maken. Wanneer ze zich eenmaal in jouw slaapkamer hebben verschanst, is het moeilijk er weer vanaf te komen.

Op deze plekken in hotel kun je bedwantsen vinden

Dus als je niet de volgende maaltijd van een bedwants wil zijn – of ze als souvenirtjes mee wil nemen naar huis – ruim dan de eerste 30 seconden (of langer) in de hotelkamer in voor een zoektocht naar de insectjes, die niet veel groter dan 1 centimeter zijn. Op welke plekken je ze kunt vinden?

In hotelkamers kunnen ze zich op allerlei plekken verstoppen, denk aan spleten in de muur, in gordijnen of onder het matras. Maar je neergeplofte koffer, handdoek of rugzak vinden de beestjes ook een erg interessant schuiloord.

„Ze houden van stoffering”, schrijft de reisjournalist van de Amerikaanse site. „Kijk maar naar de lakens. Trek een van de hoeken van het bed naar achteren, kijk naar de naden van de matras. Controleer alles wat gestoffeerd is. Kijk naar het hoofdeinde. Kijk naar de stoelen.”

Als je niets ziet, is er waarschijnlijk niets aan de hand. Maar zie je bruine vlekjes, die je kunt vergelijken met schimmelplekjes, dan zijn dat mogelijk uitwerpselen van een bedwants.

Gooi je koffer nooit achteloos open op het bed van hotel

Wie niks geks ziet, maar tóch geen risico wil nemen, doet er goed aan de koffer of rugzak niet op het bed of op de grond te openen. Dat biedt bedwantsen een uitgelezen mogelijkheid om erin te kruipen. De ideale opslagplek is een badkamer. De dieren houden niet van gladde oppervlakten. Maar een stalen bankje of rekje is ook aan te raden, tipte medisch milieudeskundige Tine Vande Maele eerder al over bedwantsen op reis.

Als de vakantie erop zit, schud en klop je koffer dan buiten goed uit voor je vertrekt. Doe dat ook met alle spullen die je erin stopt. En ben je weer thuis, gooi je koffer dan zeker niet gelijk open op je eigen bed of slaapkamer. Open reistassen buiten, op een wit laken. Tegen een witte achtergrond zijn de bedwantsen die je mogelijk hebt meegenomen vanuit je vakantieadres beter te zien, vanwege hun bruinige kleur.

Mocht je na een grondige inspectie geen insect zijn tegengekomen (naden en sluitingen van koffers zijn hun favoriete schuiloord), maar ook dan nog voor alle zekerheid geen risico willen nemen? Dan kun je je kleding op 60 graden wassen. Dat overleven de diertjes niet. Al is het wel goed om na te gaan of jouw kleding zo’n wastemperatuur aankan.

