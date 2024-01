Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders willen dat Israël wordt uitgesloten van Eurovisie Songfestival

Net zoals dat er zo nu en dan stemmen opgaan om Rusland te weren bij het Eurovisie Songfestival – zeker na de inval in Oekraïne – klinkt die oproep nu ook tegen Israël. Ruim de helft van de Nederlanders is vanwege de oorlog in Gaza voor het uitsluiten van Israël.

Dat meldt RTL Nieuws vandaag na onderzoek onder 20.000 leden van het RTL Nieuwspanel.

Meerderheid voor boycot Israël bij Eurovisie Songfestival

Volgens een meerderheid (53 procent) is Israël te ver gegaan in zijn reactie op de terreur van Hamas. Zij zeggen dat er een signaal nodig is. Ook maken veel mensen zich zorgen dat de oorlog „de sfeer van het festival” en de puntentelling zal beïnvloeden.

Een minderheid van 30 procent vindt een boycot te ver gaan. Volgens opiniepeiler Gijs Rademaker zeggen de meesten die tegen zijn dat Israël „niet begonnen” is en dat dat niet te vergelijken is met de situatie in 2022 toen Rusland werd uitgesloten na de inval in Oekraïne.

Songfestivalfans in met name de Scandinavische landen roepen songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) al enkele weken op om Israël tijdens de komende editie in mei uit te sluiten. Ook verschillende artiesten in IJsland, Noorwegen en Finland bundelden de krachten en tekenden petities. De EBU heeft tot nu tot gezegd dat een boycot van Israël uitgesloten is.

Joost Klein Nederlandse inzending

In mei barst het muziekfestival weer los. Rapper Joost Klein beklimt voor Nederland het podium, iets waar Eurovisiefans verdeeld op reageerden. Toch denkt Twan van de Nieuwenhuijzen, voorzitter van de selectiecommissie, dat het nummer van Joost „de grootste hitpotentie” heeft.

Joost noemt zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival „een droom die uitkomt”. „Vroeger keek ik samen met mijn ouders, aan de buis gekluisterd, elk jaar opnieuw. Het is een eer dat ik Nederland mag vertegenwoordigen en ik zal er alles aan doen het beste resultaat te behalen. Joost Klein, Droom Groot!”, reageerde de zanger op de bekendmaking.

