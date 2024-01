Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Piloten onthullen 8 dingen die zij als passagier aan boord niet doen

Wie kennen beter de geschreven én ongeschreven regels aan boord van een vliegtuig dan het vliegtuigpersoneel zelf? Deze piloten onthullen welk gedrag of welke acties zij zelf als passagier het liefst vermijden.

Soms is het best handig om van het vliegtuigpersoneel zelf te horen wat je vooral wel en niet moet doen aan boord. Bijvoorbeeld welk eten en drinken je beter kunt laten staan en kende je al de codetaal waarmee stewards en stewardessen stiekem bespreken of iemand aan boord knap is?

Veelvoorkomend vervelend gedrag in vliegtuig

Ook de piloot neemt natuurlijk weleens de rol van passagier aan. En als zij niet in de cockpit zitten, weten ze maar al te goed hoe zich te gedragen als passagier. En ze weten ook heel goed welk gedrag of welke acties je als passagier beter kunt vermijden.

Tegen HuffPost vertellen ze over acht dingen die zij als passagier niet snel zouden doen. Simpelweg omdat ze weten hoe vervelend het kan zijn.

Acht dingen die piloten als passagier niet doen

1. Zonder schoenen naar de wc

Piloot Stefán Dór Arnarsson begrijpt dat veel mensen in het vliegtuig hun schoenen uitdoen als ze in hun stoel zitten. Maar hij benadrukt dat je ze beter aandoet als je naar de wc gaat. Waarom? Het is een blijft een wc en je weet niet wat er allemaal op de grond belandt. Ook piloot Michelle Gooris beaamt dat je beter je schoenen aantrekt voor een toiletbezoek in de lucht.

2. Staan voordat vliegtuig bij gate is

Gooris benadrukt dat zij nooit in het gangpad zou gaan staan als het vliegtuig nog niet bij de gate is. Volgens haar doen veel passagiers dit wel. Mocht het lampje ‘stoelriemen vast’ nog branden, is het volgens haar zeer overstandig om deze los te maken. Piloten moeten soms plotseling op de rem trappen, zegt Gooris. Het liefst blijf je op je stoel zitten totdat jouw stoelrij aan de beurt is om uit te stappen.

3. Aan boord gaan zonder wat te drinken

Piloot Jeanie Carter neemt altijd iets te drinken mee aan boord. Als een vlucht kort is of als er turbulentie plaatsvindt, kan het zo zijn dat je geen versnapering of drinken kunt krijgen. Daarom raadt ze aan om op het vliegveld altijd iets te drinken te kopen en mee het vliegtuig in te nemen.

4. Panikeren bij turbulentie

Carter benadrukt dat een vliegtuig niet neerstort door wat turbulentie. Volgens haar is turbulentie ongevaarlijk als passagiers netjes de instructies van het vliegtuigpersoneel opvolgen.

5. Meerdere tassen in bagageruim boven de stoel plaatsen

Mocht je meerdere tassen hebben? Je plaatst er eentje in het bagageruim en de ander leg je onder de stoel voor je. „Als iedereen dat zou doen, wordt het reizen voor alle reizigers een stuk makkelijker”, aldus Carter.

6. Luikje van raam naar beneden laten met stijgen en landen

Piloot Mindy Lindheim legt uit dat het uitzicht tijdens het opstijgen en landen te mooi is om te missen, maar dat het open laten van het luikje ook voor extra veiligheid is. Volgens haar kunnen andere passagiers op die manier altijd signaleren als er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld bij de vleugels. Al benadrukt ze dat een vliegtuig nog steeds een van de veiligste vervoersmiddelen is. „De rit naar het vliegveld is veel gevaarlijker dan de vlucht.”

7. Je spullen niet op orde hebben als je aan boord gaat

Arnarsson benadrukt dat het vliegtuigpersoneel het liefst wil dat het boarden zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Daarom zorgt hij er als passagier voor dat hij zijn eigen spullen op orde heeft als hij gaat boarden. Ook legt hij uit dat hij alle spullen die hij bij zijn stoel wil hebben, vooraf uit zijn bagage haalt. Als je op voorhand een paar minuten jouw spullen organiseert, hoef je niet bij de stoel in het gangpad de boel te vertragen.

8. Vergeten het vliegtuigpersoneel te bedanken

Carter bedankt altijd het vliegtuigpersoneel. Zelfs als er vertraging of andere belemmeringen aan de orde waren. Volgens haar heeft de bemanning regelmatig met allerlei omstandigheden te maken en doen ze hard hun best om alles zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen.

Reacties