Yeşilgöz reageert op uithalen in tweets van Wilders

PVV-leider Geert Wilders haalt zo nu en dan uit naar zijn collega-politici, in bijvoorbeeld tweets. Onlangs deed hij dat ook richting VVD-leider Dilan Yeşilgöz, en dat terwijl ze samen aan het formeren zijn. Zij reageert nu op de sneer die richting haar klinkt.

Naar eigen zeggen doet het haar niet veel, dat Wilders haar op sociale media ‘zuur’ heeft genoemd. Ze vindt er „heel weinig” of zelfs „helemaal niets” van, zegt ze na een overleg met Wilders en andere partijleiders aan de formatietafel. Wilders haalde uit naar Yeşilgöz nadat zij een sneer aan hém had uitgedeeld tijdens het congres van haar partij.

Geert Wilders en Dilan Yeşilgöz sneren over en weer

Op het VVD-congres grapte Yeşilgöz in haar speech: „Als je heel vakkundig boze berichten de wereld in stuurt, kun je er zelfs verkiezingen mee winnen.” Ze doelde daarmee op Wilders, wiens partij de grootste werd bij de verkiezingen. Ook tijdens de formatieonderhandelingen haalt de PVV-leider nog vaak fel uit op het sociale medium dat tegenwoordig X heet. Zo reageerde hij ook op haar uithaal: Yeşilgöz Zure Yeşilgöz sneert, niemand in de zaal reageert.” Onlangs, na veel kritiek op X vanwege de vele haatdragende berichten die daar verschijnen, roemde Wilders het platform nog als ‘leuk en vrij’.

„Ik sta hier echt niet om zijn tweets te recenseren”, zegt Yeşilgöz over de tweet van Wilders. Ze heeft als minister en onderhandelaar wel wat anders aan haar hoofd, aldus de VVD-leider.

‘Hoop dat het lukt, zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn’

Terwijl zij dit weekeinde probeerde de gemoederen in haar eigen partij te bedaren, schreef Wilders op X dat hij voor een rechts kabinet gaat. „Ik hoop dat het lukt, zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn”, aldus de PVV-leider. De verwijzing naar mogelijk nieuwe verkiezingen deed de wenkbrauwen fronsen, omdat er nog volop wordt onderhandeld over een nieuw kabinet. Zo ook bij Yeşilgöz: „De gesprekken verlopen in goede sfeer, dus die kan ik niet zo goed duiden”, zei zij op vragen van de pers. „Daar was ik ook een beetje verbaasd over.” Op het VVD-congres sprak zij juist van een „goede kans op een vruchtbare samenwerking”.

