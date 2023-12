Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steward onthult: dit is waarom je geen koffie moet bestellen in het vliegtuig

Reizen kan erg vermoeiend zijn. Zeker wanneer je bijvoorbeeld midden in de nacht vliegt. Een kopje koffie in het vliegtuig is voor sommigen in dat geval meer dan welkom. Maar koffie bestellen in het vliegtuig kun je maar beter niet doen, zo onthult TikTokker en steward Kevin. Echt hygiënisch is het namelijk niet.

In een viral video op TikTok doet Kevin uit de doeken wat er mis is met ‘vliegtuigkoffie’. In de video reageert hij op een trend waarin mensen geheimen vertellen over de industrie waarin zij werkzaam zijn. Zo zouden de watertanks, waaruit water voor de koffie wordt getapt, in vliegtuigen bijna nooit schoongemaakt worden.

Het schoonmaken van de koffiepot

Maar dat is volgens Kevin niet de enige reden waarom je dat kopje koffie in het vliegtuig beter kan laten staan. „Het feit dat de watertanks bijna nooit schoongemaakt worden, zou je minste zorg moeten zijn”, vertelt hij in de video die al meer dan 166.000 keer is bekeken. „Het is vooral de manier waarop vliegtuigpersoneel de koffiepotten schoon moet maken.”

Want ‘schoonmaken’ is volgens Kevin dan ook niet het juiste woord. „Om de een of andere reden mogen we de koffiepotten niet leeggooien in de wasbak, maar moeten ze geleegd worden in het toilet”, legt hij uit. „Om te voorkomen dat we overal koffie morsen, moeten we dus best dicht bij de wc komen voor we de koffiepot leeggooien. Ik kan me voorstellen dat er tijdens het leeggooien water uit de wc omhoog spettert. De bacteriën komen dan natuurlijk op de koffiepot terecht, die vervolgens gewoon weer in het koffiezetapparaat wordt geplaatst.”

Ook opbergvakken in het vliegtuig zijn vies

Kevin waarschuwt reizigers ook voor de opbergvakken waarmee stoelen in het vliegtuig vaak zijn uitgerust. „De grote stukken afval worden er na iedere vlucht uitgehaald, maar de opbergvakken worden niet altijd grondig gereinigd. Je spullen erin opbergen is dus op eigen risico.”

