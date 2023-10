Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze methode moet het boarden van vliegtuigen makkelijker maken, en zo gaat het in z’n werk

Een vliegtuig boarden kan soms een langzame en vervelende opgave zijn. Dat vindt een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij ook, en dus hopen zij met een nieuwe methode de boel te verbeteren.

Een van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, United Airlines, zal in de meeste vliegtuigen beginnen met het boarden van passagiers met behulp van een nieuwe methode, meldt CNN.

Instaptijd besparen

United Airlines zegt dat haar instapprocedure met zes groepen zal worden „verbeterd om tot twee minuten instaptijd te besparen”. De methode heeft ook een naam. Die luidt ‘WILMA’, wat staat voor window-middle-aisle, en waarschijnlijk doet het wat je denkt dat het zal doen.

Passagiers in economy class zonder frequent flyer status mogen het vanaf deze maand meemaken. Na het instappen van de eerste groepen aan het raam, worden zij gevolgd door de passagiers in de middenstoelen. De passagiers in de gangpadstoelen gaan als laatste aan boord.

Manier van boarden

Het proces „is getest op vier binnenlandse lijnstations en één hub en het is sneller”, aldus de luchtvaartvaartmaatschappij. Deze verandering betekent echter ook dat degenen die stoelen aan het raam hebben – en dus eerder mogen boarden – een licht voordeel kunnen hebben voor de felbegeerde en beperkte ruimte in het bagagevak.

Deze methode kan niet overal op enthousiasme rekenen. John Milne van de Clarkson Universiteit in New York is co-auteur van artikelen over het boarden van vliegtuigen. Hij zegt tegen CNN dat er een betere manier is. Zo is Milne een voorstander van de „omgekeerde piramidemethode” met vier instapgroepen.

‘Nog betere methoden beschikbaar’

„Die gaat sneller dan WILMA en blijft eenvoudig,” zegt Milne. „Als luchtvaartmaatschappijen meer complexiteit kunnen verdragen, zijn er nog betere methoden.”

Vorige Volgende

Reacties