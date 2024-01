Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reis-expert legt uit waarom je liever niet het strijkijzer in hotelkamers gebruikt

Soms kunnen kenners op het gebied van reizen ons van die tips geven die we niet vergeten. Dit keer vertelt reis-expert Gilbert Ott dat je liever niet het strijkijzer in je hotelkamer gebruikt. Maar waarom?

Handigheidjes en tips van reiskenners, stewardessen of piloten, zijn toch prettig om te weten. Dit keer deelde reis-expert Ott zijn kennis en reistips met de Britse Daily Mail.

Reis-expert waarschuwt voor strijkijzer hotelkamer

In hotelkamers vind je als gast vaak allerlei gemakken als een koffiezetapparaat, waterkoker en een strijkijzer. Maar Ott oppert om dat laatste ding in hotelkamers niet te gebruiken om je kleren mee te strijken. Mocht je deze wel nodig hebben, dan stelt hij voor om het strijkijzer eerst goed inspecteren voordat je het gebruikt. Maar gebruik het strijkijzer in een hotelkamer niet direct op je schone witte overhemd.

Waarom? Veelal piloten, zakenlui of andere frequente reizigers gebruiken het strijkijzer nog weleens om eten op te warmen tijdens tussenstops, bijvoorbeeld een stuk pizza. Overigens klinken over waterkokers in hotels ook horrorverhalen. Sommige hotelgasten zouden daarin weleens iets uitkoken, waaronder ondergoed.

Andere manier om kreukels weg te krijgen

Ott heeft een beter alternatief voor als je kreukels in je kleding hebt en op dat moment in een hotelkamer vertoeft. Hij stelt het stoom van de douche voor. „Hang de kledingstukken op het handdoekenrek of achter de badkamerdeur terwijl je doucht. Dat kan de perfecte manier zijn om kreukels uit je kleding te stomen en een kledingstuk voor de dag op te frissen.’

Overigens helpt het om je kleding in je koffer op te rollen. Volgens Ott geeft opgerolde kleding meer ruimte, maar houdt het jouw shirts en bloesjes ook kreukvrij.

Duct tape

Tot slot tipt Ott om tijdens het reizen een rolletje ducktape mee te nemen. Duct tape? Bedoeld om vervelende lichten van wekkers, televisie of andere apparaten af te plakken die je nachtrust kunnen verstoren.

Reacties