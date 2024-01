Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit Nederlandse stadje hoort volgens Booking.com bij ‘meest trending’ reisbestemmingen ter wereld

Als veel gebruikte website voor het boeken van reizen, weet Booking.com natuurlijk als geen ander wat er speelt onder vakantiegangers. Welke bestemmingen weten steeds meer reizigers te trekken? In de wereldwijde ‘trending top 10’ is een plekje ingeruimd voor een Nederlands stadje. En het is er eentje die je misschien niet zo snel verwacht.

Zoals elk jaar maakt de boekingswebsite de balans op én kijkt het vooruit wat het komende jaar ons brengt. Dat doet Booking.com door de eigen boekingsdata te analyseren, maar ook door reizigers vragen te stellen. Daaruit komen allerlei inzichten over reistrends, waaronder de bestemmingen die steeds meer reizigers weten te lokken.

Op die manier is de website tot een top 10 trending reisbestemmingen voor dit jaar gekomen. Oftewel: als je een beetje mee wil met de tijd, waar móét je dit jaar dan naartoe? Op de lijst staan bestemmingen in Nieuw-Zeeland, Japan, de Filippijnen, Amerika, Argentinië en Mexico. Allemaal nogal wel ver weg natuurlijk. Maar dan zie je plots een bestemming tussen het lijstje staan uit eigen land.

Dit is dé trending reisbestemming in Nederland

Dé place to be als vakantieganger in Nederland? Dat is geen Amsterdam, Volendam of Giethoorn. Het zijn ook niet De Waddeneilanden of de Veluwe. Nee, het gaat hier om Valkenburg in Zuid-Limburg, bekend om haar verschillende grotten, kerstmarkten en de vele horecazaken en boetiekjes.

„Wie aan Nederland denkt, denkt al snel aan Amsterdam, Utrecht of Rotterdam”, aldus Booking.com. Alhoewel dat allemaal bestemmingen zijn die het ontdekken waard zijn, is er sprake van ‘een verschuiving naar minder bekende pareltjes’, waaronder dus Valkenburg.

Afgelopen weekend zette Metro nog op een rijtje welke toeristische trekpleisters in de wereld je juist het best kunt vermijden.

Booking.com spreekt vol lof over stadje: ‘Zeldzaam gezicht in vlakste land van Europa’

De boekingswebsite noemt de Zuid-Limburgse stad een ‘historische plaats met wortels die teruggaan tot het Romeinse Rijk’. Volgens Booking.com doe je jezelf het grootste plezier door Valkenburg in de herfst te bezoeken. „Dat is wanneer het weelderige groen prachtig amberrood kleurt.”

De website zegt dat er in de stad genoeg dingen te doen zijn. „Duik in de mysteries van Kasteel Valkenburg, het enige kasteel in Nederland dat op een heuvel is gebouwd. Het is een zeldzaam gezicht in het vlakste land van Europa. Voel de bladeren onder je voeten kraken terwijl je door de straten slentert, waar op elke hoek gezellige cafés en ambachtelijke lekkernijen wachten”, zijn er mooie woorden voor de toeristische trekpleister.

De volledige top 10 is terug te vinden op de website van Booking.com.

Reacties