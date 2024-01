Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachtoffers geweld in Weiteveen vrouw (44) en man (38)

De twee slachtoffers van het dodelijke geweld in het Drentse Weiteveen zijn een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Ze zijn beiden afkomstig uit Weiteveen.

Eerder was al bekendgemaakt dat een 50-jarige man uit Klazienaveen is aangehouden wegens het incident. Daarbij is geschoten, meldt het OM.

De schietpartij gebeurde dinsdagochtend aan de Bargerweg. Een overleden persoon is aangetroffen in een auto, de ander nabij een woning.

Langer lopend conflict

Volgens het OM is het bekend dat er sprake was van een al langer lopend conflict „dat mogelijk verband houdt met deze zaak. De informatie die wij daar over hebben, maakt eveneens onderdeel uit van het strafrechtelijke proces. Daardoor kunnen we op dit moment niet ingaan op verdere details.”

Ook zegt het OM bekend te zijn met video’s die verschenen op social media. Mensen worden opgeroepen deze niet te verspreiden, „omdat er een groot menselijk leed achter schuil gaat”.

Onderzoek

De politie verricht sporenonderzoek en spreekt met mogelijke getuigen.

De aangehouden man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal beslissen of hij veertien dagen langer vast blijft zitten.

