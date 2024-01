Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tjitske Reidinga schreeuwt het uit bij optreden, doet dan opvallend verzoek aan Maestro-orkest

Tjitske Reidinga, de meest in het oog springende kandidaat van dit Maestro-seizoen, trok gisteren in de halve finale opnieuw veel aandacht. Dat had vooral te maken met haar tweede optreden én het opvallende verzoek dat ze aan het orkest deed. Dat mocht bepalen of ze door mocht naar de finale.

Hoe vaak heb je nu de kans om een professioneel orkest aan te sturen én tegelijkertijd opgeleid te worden tot dirigent? Niet zo vaak. Daarom zou je zeggen dat je alle kansen die je daartoe krijgt aangrijpt. Zeker als het gaat op een finaleplek in televisieprogramma Maestro.

Maar Tjitske Reidinga zag dat gisteren heel anders. Zij gooide, ondanks haar spetterende optreden, de handdoek al in de ring voordat haar avontuur in het televisieprogramma Maestro erop zat. En dat ze wilde opgeven, liet ze duidelijk merken aan het orkest. Ze smeekte de orkestleden om haar naar huis te sturen. En het orkest? Dat kwam met een keiharde reactie.

Tjitske Reidinga schreeuwt het uit bij optreden

In de optredens daarvoor was er al het nodige gebeurd. Ging Tjitske in haar eerste optreden nog flink de mist in, in haar tweede optreden herpakte de kandidaat, waar kijkers de afgelopen aflevering meermaals kritiek op hadden, zich. Zo was het voor sommige kijkers al een wonder dat ze in de halve finale stond. „Er gaat hier iets niet helemaal goed met de jury”, reageerden zij vorige week massaal.

Maar Tjitske bleef vrolijk verder dirigeren. Al was er van vrolijkheid gisteren weinig sprake meer. Met een haast boos gezicht vol met focus stond ze op het dirigentenblok voor haar tweede optreden. Al schreeuwend leidde ze het orkest door haar nummer. Dat zorgde voor ‘haar beste prestatie ooit’, zei de jury erna. „Je kunt het wél, dat bewijs je maar eens”.

Chris Zegers haalt drie keer een 10 van Maestro-jury: ‘Ik ging bijna out’

Helaas voor haar haalden de andere kandidaten Chris Zegers en Frédérique Spigt een stuk hogere jurycijfers dan zij, voor de twee optredens opgeteld. Chris Zegers haalde voor zijn eerste optreden zelfs drie keer een 10 met O Fortuna.

Hij kreeg van het publiek een staande ovatie en presentator Frits Sissing werd emotioneel. Chris Zegers zei dat hij daar ‘ook tegenaan zat’. „Dit was erg belangrijk voor me. Ik ging zelfs bijna out“, vertelde hij daarna.

Tjitske smeekt het Maestro-orkest: ‘Stem mij eruit, alsjeblieft!’

Toch belandt hij samen met Tjitske in de gevarenzone, omdat Frédérique in totaal nét iets meer jurypunten scoort. Frits Sissing vraagt het publiek de naam van hun favoriete kandidaat te roepen. „Ik hoorde ook iemand Tjitske roepen”, zegt hij. „Ja, die heb ik betaald”, zegt ze terug.

Dan draaien Chris Zegers, Tjitske Reidinga en presentator Frits Sissing zich om naar het orkest. Dat mag, zoals altijd, bepalen wie van de twee er doorgaat. En dat er veel op het spel staat is wel duidelijk: een plek in de finale van Maestro.

In die finale staat de Vijfde van Beethoven op het programma staat en als Tjitske dat hoort begint ze het orkest te smeken. ‘Nee, nee! Stem mij eruit! Alsjeblieft’, fluistert en gebaart ze naar de orkestleden.

Heel spannend zou de uitslag niet worden, want het orkest heeft een duidelijke voorkeur: Chris krijgt 88 procent van de stemmen, Tjitske 12 procent. Een keiharde boodschap, maar Tjitske is er blij mee. „Ik vond het soms verpletterend mooi en soms echt, écht verschrikkelijk’’, zei ze over haar Maestro-avontuur. „Ik heb enorm genoten van het orkest. Het was een enorm avontuur.’’

Je kunt de halve finale van Maestro terugkijken bij NPO Start. Volgende week is de ontknoping van het programma.

