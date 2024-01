Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cassandra (24) poetste als bijbaantje en zag ‘dat het honderd keer beter kon’, nu is zij de baas

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of gesettelend is met een baan bij een aardige baas, ziet een ander tijdens het schoonmaken als bijbaantje het licht. ‘Dit kan op elk vlak professioneler.’ Cassandra Nuis (24) poetste in dienst op jonge leeftijd dat het een lieve lust was, maar zag niet alleen stof en vlekken. Ze zag ontevreden klanten en personeel dat niet netjes behandeld werd.

Cassandra besloot: dat kan ik beter. In 2020 startte zij Dayamund Diensten, haar bedrijf dat kantoorpanden / werkplekken schoonmaakt. Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan een andere ondernemer in Jong en Ondernemend.

Cassandra in Jong en Ondernemend

Naam: Cassandra Nuis

Leeftijd: 24 jaar

Woonplaats: Wageningen. „Oorspronkelijk kom ik uit Hoevelaken.”

Functie: sinds drie jaar eigenares van Dayamund Diensten, ingeschreven aan huis in Wageningen. „Eerst nog groeien, zodat we daarna een kantoor kunnen bekostigen.” Heeft drie mensen in dienst („en soms helpt mijn vriend ook nog mee”).

Studies: mbo-opleiding dierenverzorging (in Apeldoorn en Zwolle).

Behalve jong en ondernemend zijn, heeft Cassandra mooi nieuws te vertellen. Er vliegt namelijk een roze wolk boven Wageningen: „Ik word moeder! Ik begin dik te worden, haha. In mei verwachten we een zoon. We komen net van de gastouderopvang vandaan om een contract te tekenen. Dat moest op tijd vanwege wachtlijsten.”

Jong en Ondernemend, maar ook speels

Wat voor tienermeid was je, toen je als bijbaantje aan het schoonmaken was?

Cassandra Nuis: „Ik deed dat serieus, want ik moest natuurlijk wat geld verdienen. Ons gezin was niet rijk, dus ik moest m’n eigen kleren kopen. Naast serieus was ik ook speels op mijn werk, waardoor ik soms even op het matje werd geroepen.”

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan, zat dat er tijdens het poetsen al een beetje in?

„Totaal niet uit mijn familie, want ik kom uit een echt arbeidersgezin. Tijdens mijn dierenopleiding dacht ik zelf wel aan iets als een dierenwinkel runnen. Dat zou me leuk lijken. De leiding nemen en verantwoordelijkheid hebben, zat altijd wel een beetje in me. Maar ja, de dierensector moet je echt in rollen en het verdient behoorlijk slecht. Daarom ben ik later opnieuw gaan schoonmaken en heb ik daar uiteindelijk mijn eigen zzp-beroep van kunnen maken. En daarna begon ik Dayamund Diensten, mijn eigen bedrijf.”

‘Touch point-schoonmaken is er door corona in geslopen’

Als je aan tante Jannie op een verjaardag moet vertellen wat je bedrijf doet, wat is je verhaal dan?

„Dat we voornamelijk actief zijn in de schoonmaak. Vooral kantoren, dus interieuren schoonmaken. We focussen ons daarbij op touch point-schoonmaken, dus het reinigen van alles wat mensen aanraken. Door de coronaperiode is dat erin geslopen, denk aan deurkrukken en lichtknopjes. Klanten waarderen dat zeer, zo blijkt. Buiten dat doen we natuurlijk ook dingen als tapijtreiniging en glazen wassen, het complete plaatje. We zorgen ervoor dat de uitstraling van panden netjes is.”

Je noemt corona. Dat was de tijd dat je met Dayamund Diensten begon. Betekende dat een lastige start?

„Het maakte niet uit, het werk blijft doorgaan. Er zijn altijd mensen aanwezig. Ondanks het vele thuiswerken, moest er gewoon schoongemaakt worden.”

Je zag tijdens je bijbaan dat er dingen niet goed gingen en bedacht toen: dat kan ik beter?

„Ja, ik zag van zowel werkgevers als opdrachtgevers dat ze meer voor kwantiteit gingen, dan voor kwaliteit. Ik vond dat het anders kon. Veel bedrijven zijn vooral op het zakelijke gericht en weten amper iets van de werkvloer af. Bij mij is het helemaal andersom; hoewel ik misschien wat zakelijker zou moeten zijn, haha. Dat laatste valt gelukkig aan te leren. Over het algemeen zag ik bij bedrijven waarvoor ik werkte dat het honderd keer beter kon.”

Jong en ondernemend en veel zelf moeten uitvinden

Heb je als startende ondernemer met een opleiding in de dierenwereld veel steun gehad, of heb je alles zelf uitgezocht?

„Eigenlijk heb ik best veel zelf moeten uitvinden. Mijn motivatie was daarbij dat ik jong was, nog mocht vallen, nog schulden kon maken om daar toch weer uit te komen. Naarmate de tijd verstreek, kreeg ik wel meer hulp. Ik moet zeggen dat je van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst niet veel hulp hoeft te verwachten. Ik kreeg het in elk geval niet, misschien ook omdat ik het niet echt zocht. Veel zzp’ers beginnen tegenwoordig aan iets waar ze nog niks van af weten. Gelukkig heb ik dat zelf kunnen doorstaan.”

Mijn motivatie was dat ik jong was en nog mocht vallen.

Als je heel goed kunt schoonmaken ben je nog niet zomaar de baas van het spul.

„Dat klopt. Je moet leren verantwoording te dragen en kunnen meedenken met de klanten. Dat vinden ze fijn. Hebben bedrijven een borrel? Dan gaan wij even een tandje harder, of we beginnen op een andere tijd. Op andere gebieden heb ik een hele goede boekhouder, daar ben ik erg blij mee. Natuurlijk ben ik de eerste twee jaar best vaak op mijn mond gevallen hoor, dan zat ik huilend aan mijn bureau. Ik wist soms niet meer wat ik moest doen en dacht erover na om dan maar te stoppen. Als je dan toch doorzet, lossen problemen zich op de een of andere manier vanzelf weer op. Je moet vragen… en dan wachten.”

Je hebt onderweg dus de nodige kuilen in de weg gehad. Hoe vind je je ondernemerspad tot nu toe verder verlopen?

„Dat er veel paniek was, maar dat ik vaak gepanikeerd heb om niets. Al die stress en steeds weer om niks. Het ondernemerspad loopt eigenlijk heel stabiel. Ik heb werknemers die ik kan vertrouwen, daar moet je geluk bij hebben. Mocht dat een keer niet zo zijn, dan lost ook dat zich wel weer op.”

‘Ik ga nooit meer onder een baas werken’

Kun je er naar tevredenheid van leven inmiddels?

„Ja, ik kan er heel goed van leven. Er komt met een kind op komst echter weer een nieuw hoofdstuk aan. Maar ondanks dat: nu ik alles zelf in de hand heb, ga ik nooit meer onder een baas werken. Langzamerhand wil ik naar het punt dat ik zelf niet meer op de werkvloer hoef te staan. Dat ik alleen nog maar inval als dat nodig is, de leidinggevende functie heb en klanten zoek.”

Jong en ondernemend zijn is één, maar straks ben je ook moeder. Hoe ga je dat combineren?

„Ik heb het geluk dat mijn partner in ploegendiensten werkt, daardoor zijn we flexibel. Als hij in de ochtend werkt, zou ik dat straks in de middag kunnen doen, enzovoort. Dat is super. Daarnaast hebben we dus de gastouderopvang, dus dat gaat goedkomen.”

Zwangerschapsverlof en leuke dingen doen

Maar straks ben je er even uit. Hoe ga je het doen als de baas met zwangerschapsverlof gaat?

„Ik ga iemand aannemen voor alle panden ‘die ik loop’. Zelf kijk ik het daarna even aan of ik nog terugkom. Dat zal ook afhangen van de inkomsten.”

Maak je nog tijd voor jezelf om leuke dingen naast al dat werk te doen?

„In het weekend werk ik echt niet, op een enkele uitzondering na, dan is er vrije tijd en ontspanning en bijvoorbeeld tijd om lekker series te kijken. Momenteel wordt de vrije tijd vooral gevuld met klussen in de babykamer natuurlijk. Normaal gesproken doen we op zaterdag ons eigen huishouden en de boodschappen. Dat is niet heel leuk, maar met een beetje beleid zijn we in twee uurtjes wel klaar. We gaan graag naar de bioscoop, maar vinden het ook heerlijk om thuis te zitten met een toastje erbij. Nee, je ziet me niet meer in de lampen hangen. Dat heb ik genoeg gedaan.”

Normaal gesproken doen we op zaterdag ons eigen huishouden.

Tips voor iemand die jong en ondernemend is

Wat is je levensmotto?

„Je kunt altijd op je plaat gaan, want je krabbelt toch wel weer op. Hoe jong of oud je ook bent, je kunt er altijd iets leuks van maken.”

Als je nu een jongen of meid tegenkomt met de leeftijd waarop jij al liep te poetsen, maar die misschien ondernemer wil worden: wat zeg jij dan?

„Ik zou altijd zeggen: doen. Maar zeg ook dat een opleiding over detailhandel aan te bevelen is. Je hebt dan een stapje voor, een voorsprong die ik niet heb gehad. Laatst had ik de Belastingdienst aan de telefoon en die meneer praatte alleen maar in Belastingtaal. Ik dacht echt ‘wat zeg jij nou?’ en moest hem doorverwijzen naar mijn boekhouder.”

Tot slot: is je eigen huis nog weleens vies?

„Laat ik zeggen: ons huishouden is op orde. We hebben een langharige kat, die helpt niet erg mee. Buiten de kat om, vind ik het hier op orde en netjes.”

