Hier gaan Nederlanders het liefst heen op herfstvakantie (en dit kost het ze)

De herfstvakantie staat weer voor de deur, en alhoewel het weer in Nederland zeker niet slecht is geweest, is het voor veel mensen tijd om de échte zon op te zoeken. Maar wat zijn nou fijne, warme bestemmingen voor de herfstvakantie? En misschien even belangrijk: wat betaal je ervoor?

We zetten de populairste bestemmingen voor de herfstvakantie op een rij én vertellen je wat je ervoor betaalt. Van plan om in Nederland te blijven? Dit weer staat je te wachten.

Populairste bestemmingen voor de herfstvakantie

Het rijtje met populairste herfstvakantiebestemmingen hebben we te danken aan Holidu, die er onderzoek naar deed. Of je dit lijstje nou gebruikt om een vakantieknoop door te hakken, of om de onderstaande bestemmingen juist uit de weg te gaan: handig is ‘ie wel.

Spanje

Spanje staat met stip op één op de lijst van geliefde vakantielanden onder Nederlanders. Dat is ook niet gek, want het is relatief dichtbij, veelal nog aangenaam warm tijdens de herfstvakantie én de tapas en sangria zijn absoluut om over naar huis te schrijven.

De meeste mensen die naar Spanje gaan, kiezen voor Malaga, maar ook Valencia en Lloret de Mar staan hoog op de lijst. Nerja en Calpe zijn minder populair, maar wél heel goedkoop (en het ontdekken waard).

De prijzen (per nacht):

Marbella – gemiddeld 182 euro

Valencia – gemiddeld 169 euro

Sevilla – gemiddeld 168 euro

Malaga – gemiddeld 129 euro

Lloret de Mar – gemiddeld 116 euro

Nerja – gemiddeld 106 euro

Calpe – gemiddeld 107 euro

Portugal

Buurland Portugal doet het ook goed bij Nederlanders. De redenen zijn ongeveer hetzelfde als in Spanje: zon, lekker eten, en op een ‘steenworp’ afstand. Albufeira en Lissabon gaan er met de winst vandoor in dit Zuid-Europese land.

De prijzen (per nacht):

Lissabon – gemiddeld 182 euro

Porto – gemiddeld 128 euro

Albufeira – 109 euro

Nederland

Voor een leuke herfstvakantie hoef je echter niet het land uit. Veel vakantiegangers weten dat Nederland ook genoeg te bieden heeft. Zo zijn kustplaatsen als Egmond aan Zee, Zoutelande en Zandvoort populair.

Een citytrip naar Maastricht is ook gewild, maar wel een van de duurste opties in ons land. Schoorl gaat er dan weer vandoor met de stempel ‘goedkope bestemming’.

De prijzen (per nacht):

Maastricht – gemiddeld 190 euro

Egmond aan Zee – gemiddeld 175 euro

De Koog – gemiddeld 170 euro

Domburg – gemiddeld 158 euro

Zandvoort – gemiddeld 156 euro

Noordwijk – gemiddeld 155 euro

Callantsoog – gemiddeld 141 euro

Zoutelande – gemiddeld 133 euro

Schoorl – gemiddeld 109 euro

Citytrips

Niet iedereen wil aan het strand liggen op oktober, veel mensen houden juist van ontdekken. Leuke straatjes, pittoreske pleinen en gezellige terrassen. Kortom: een citytrip. Tijdens de herfstvakantie kiezen veel mensen voor Londen, Lissabon en Barcelona.

Parijs gaat er, niet geheel verrassend, met de winst vandoor als het gaat om de duurste steden.

De prijzen (per nacht):

Parijs – gemiddeld 393 euro

Londen – gemiddeld 296 euro

Barcelona – gemiddeld 295 euro

Rome – gemiddeld 259 euro

Berlijn – gemiddeld 173 euro

Antwerpen – gemiddeld 163 euro

Tips voor de herfstvakantie

Liggen deze bestemmingen niet echt in jouw straatje, maar wil je wel (last minute) op vakantie? Bezoek dan bijvoorbeeld deze mooiste dorpen van Nederland, of een van de nationaal parken. Voor het buitenland zetten we al eerdere enkele tips voor een last minute op een rij.

