Mensen houden híer minder rekening mee als ze op reis gaan

Het aantal vakantiegangers dat bij het boeken van een reis rekening houdt met het milieu is afgenomen, zo blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Vorig jaar hield nog 52 procent van de vakantiegangers rekening met het milieu, dit jaar gaat het om 48 procent.

Ook zijn reizigers minder snel bereid extra geld neer te leggen voor een duurzamere vakantie, bijvoorbeeld met de trein.

Nederlanders vinden milieu minst belangrijk

Het NBTC onderzocht het vakantiegedrag van inwoners uit zes verschillende landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hieruit bleek dat Nederlanders het milieu het minst belangrijk vinden op vakantie. Een kleine 39 procent zegt bij het boeken van een reis hier rekening mee te houden. Bij de Fransen is juist een ander beeld te zien: daar houdt de helft (50 procent) rekening met het milieu bij het boeken van een reis.

Het onderzoek toont verder ook aan dat de vakantiegangers die afgelopen zomer te maken hebben gehad met extreem weer, meer rekening houden met het milieu dan de vakantiegangers die hier geen last van hebben gehad.

Daarnaast speelt ook de inflatie een rol op het vakantiegedrag van de onderzochte reizigers. 46 procent van de reizigers past hun vakantiegedrag namelijk aan. Ze gaan minder vaak en lang op reis, gaan minder uit eten of kiezen voor een goedkoper verblijf.

Zomer met extreem weer

De resultaten van het onderzoek komen na een turbulente zomer met extreem weer. Zo werd Griekenland geteisterd door verschillende bosbranden, die delen van de eilanden Rhodos en Corfu compleet verwoestten. Honderden vakantiegangers moesten hierdoor geëvacueerd worden.

In het noorden van Italië was juist een heel ander weerbeeld te zien. Daar kregen reizigers te maken met noodweer, waaronder enorme hagelbuien. In de rest van Zuid-Europa ging het er ook extreem aan toe. Daar sneuvelde in verschillende landen deze zomer hitterecord na hitterecord. Het extreme zomerweer zorgde voor veel discussie over het milieu, maar dus (nog) niet voor een verandering in het vakantiegedrag van vele reizigers.

