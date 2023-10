Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanavond is Televizier-Ring Gala en B&B Vol Liefde-Debbie trekt wel hele bijzondere jurk uit de kast

Wie gaat er vandoor met de Gouden Televizier-Ring? Vanavond weten we het antwoord. ‘Tout’ bekend Nederland dartelt straks over de rode loper bij Carré in Amsterdam. En B&B Vol Liefde-kandidaat Debbie doet dat in een bijzondere jurk.

Het zou zomaar kunnen zijn dat Debbie straks in haar bijzondere outfit het podium van het Gouden Televizier-Ring Gala betreedt. B&B Vol Liefde, De Oranjezomer en Oogappels zijn namelijk de drie genomineerde programma’s voor de eretitel.

B&B Vol Liefde-Debbie gaat voor trouwjurk

Na de aflevering van Oogappels gisteravond regende het reacties op social media dat de NPO-serie de Televizier-Ring verdient. Maar kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp gokt dat B&B Vol Liefde of De Oranjezomer de televisieprijs in de wacht sleept.

In ieder geval zal een uitgebreid arsenaal van de B&B Vol Liefde-kandidaten op de rode loper verschijnen. Inclusief publieksfavoriet Debbie. In RTL Boulevard liet de B&B-eigenaresse zien wat ze voor deze speciale avond uit de kast heeft getrokken. En dat blijkt een interessante keuze te zijn, namelijk haar oude trouwjurk.

Bloemen en tierlantijnen

23 jaar geleden trouwde Debbie namelijk met Kinderen Geen Bezwaar-acteur Alfred van den Heuvel. Maar ze blaast voor het Televizier-Ring Gala haar oude trouwjurk nu nieuw leven in. Debbie hoopte dat de jurk iets ingenomen moest worden, maar helaas, de jurk moest uitgenomen worden.

Het gaat om een roze jurk vol bloemen en tierelantijnen. Vriend Paul vindt het wel wat, blijkt uit zijn reactie. „Heel erg Spaans”, sprak hij.

Meer genomineerden Televizier-Ring Gala

Verder zijn er naast de Gouden Televizier-Ring meer prijzen te verdelen. Zoals bijvoorbeeld voor beste presentator, waar Hélène Hendriks, Raven van Dorst en André van Duin genomineerd zijn. Die voor beste acteur, waar Bertrie Wierenga, Kim van Kooten en Robert de Hoog een kans maken. En Jurre Geluk, Monica Geuze en Noa Vahle strijden voor de Talent-ring.

Het Gouden Televizier-Ring Gala zie je vanavond om 21.00 uur op NPO 1.

