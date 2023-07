Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kende jij deze drie nationale parken? Je vindt ze op Nederlandse bodem

Fluitende vogels? Planten en bomen? De rust van de natuur kan een mens soms goed doen. Maar wist je dat Nederland beschikt over een rijk aanbod aan nationale parken? Wellicht kende je deze Nederlandse ‘groene parels’ nog niet, maar ze zijn zeker de moeite waard om eens te bezoeken.

We zoeken natuurwonderen vaak over de grens, maar we beschikken in Nederland ook over heel wat wat ‘groene parels’. De Lonely Planet, oftewel de bijbel voor reizigers, selecteerde uit de maar liefst 21 Nederlandse nationale parken, drie hoogstandjes. Zin in een wandeltocht of fietsroute? Hier drie natuurgebieden in Nederland die je wellicht nog niet kende.

Drie nationale parken op Nederlandse bodem

1.Weerribben-Wieden

In dit Overijsselse natuurgebied vindt de natuurliefhebber een rijk aanbod aan flora en fauna. Hier ontstond namelijk door toedoen van de mens een zoetwatermoeras. Het grootste zoetwatermoeras van Noordwest-Europa welteverstaan. Vanaf de middeleeuwen werd hier turf gestoken en voilà, daar treft men een laagveenmoeras. Vanwege het schone water kun je hier onder meer de otter spotten.

Vlakbij dit gebied ligt het dorpje Giethoorn, dat je wellicht kent van de idyllische wateren en bruggetjes. Volgens de Lonely Planet is het wijs om in dit gebied een kano of bootje te huren. Want dit gebied ontdek je het liefst vanaf zijn beste kant: het water.



2. Sallandse Heuvelrug

Dit nationale park vind je tussen Deventer en Zwolle, in het oosten van het land. Heuvels, bos en heidevelden komen samen op de Sallandse Heuvelrug. Een ideale plek voor een wandeling of fietstocht. Maar er kan in de winter ook gelanglauft worden. Gelanglauft? Yep, als het gesneeuwd heeft, worden er speciale langlauf-routes uitgezet over dit heuvellandschap. En dat gewoon in Nederland.

De Sallandse Heuvelrug is een toevluchtsoord voor zeldzame vogels, waaronder de korhoen en nachtzwaluw. Maar naast bijzondere vogels, loopt een wandelaar gemakkelijk tegen een Schotse hooglander op.

Wil je graag de paarse weidevlaktes zien? Dan kun je het best in augustus en september langskomen. Dan staan de paarse bloemetjes volledig in bloei.



3. Loonse en Drunense Duinen

Wist je dat Nederland beschikt over een heus ‘woestijnlandschap’? In Noord-Brabant vind je namelijk een stuifzandvlakte die behoort tot een van de grootste van West-Europa. Het zand is heilig in dit gebied en leidt door de altijd aanwezige wind, een eigen leven. Dat blijkt ook uit de onder het zand bedolven bomen en gewassen.

En wat voor dieren tref je in deze duinen? Nou, net als in andere woestijnen spot je hier hagedissen, zandloopkevers en zandbijen. Maar een kudde schapen kom je ook vast en zeker tegen.



